Președintele Nicușor Dan a participat, luni, prin videoconferință, la o reuniune extraordinară a liderilor Uniunii Europene dedicată situației din Ucraina, întâlnire convocată de președintele Consiliului European, António Costa. Șefii de stat și de guvern au analizat ultimele evoluții ale procesului de pace și au discutat direcțiile în care UE poate interveni mai eficient, scrie News.ro.

În mesajul transmis după reuniune, Nicușor Dan a precizat că poziția României rămâne una fermă: Uniunea Europeană trebuie să continue, ba chiar să intensifice sprijinul acordat Kievului, nu doar prin declarații politice, ci prin pași practici. El a insistat că securitatea Ucrainei este strâns legată de stabilitatea Republicii Moldova și, mai larg, a întregii regiuni.

„Trebuie identificate soluții durabile pentru ca sprijinul nostru să rămână solid și eficient”, a transmis Nicușor Dan, punctând că România pledează pentru un rol mai coerent al Uniunii în definirea și implementarea mecanismelor de pace.

Liderii europeni și-au reafirmat angajamentul pentru unitate în fața agresiunii ruse și au discutat contribuția pe care UE o poate avea în arhitectura unui eventual acord de pace. În intervenția sa, președintele României a subliniat că orice negociere trebuie să țină cont de realitățile regionale și de vulnerabilitățile statelor aflate în proximitatea conflictului.

