La împlinirea a zece ani de la tragedia din clubul Colectiv, ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a transmis un mesaj emoționant în memoria victimelor și a medicilor care au luptat pentru supraviețuirea celor răniți.

Ministrul Sănătății a descris această perioadă ca fiind una „de durere, rușine și neputință” pentru întreg sistemul medical românesc.

Rogobete a recunoscut că centrele specializate pentru tratarea marilor arși nu au fost demarate imediat după tragedie, deși promisiunile au existat încă din 2015.

„Au trecut 10 ani. Zece ani de durere, de rușine, de neputință. Zece ani de când sistemul medical din România a fost zguduit din cele mai fine temelii. De ce până acum 7 ani nu au fost începute centrele de arși? Nu știu… și uneori nici nu mai pot înțelege. Ce știu sigur este că în 2022 le-am început, împreună cu echipa de la Ministerul Sănătății”, a scris ministrul pe pagina oficială a instituției.

„O rușine grea, pentru nepăsare și indolență”

În mesajul său, ministrul a vorbit deschis despre vina colectivă a statului pentru întârzierea proiectelor esențiale din sănătate și a adus un omagiu cadrelor medicale care au continuat să-și facă datoria în ciuda lipsurilor.

„O rușine grea, pentru nepăsare și indolențǎ. Simt durere când văd cum unii au privit ani la rând în altă parte, în timp ce medicii și asistentele își sacrificau zilele și nopțile în spitale, ținând sistemul pe umeri”, a spus Rogobete.

Acesta a subliniat că trei centre de tratare a marilor arși se află în prezent în construcție, iar cel din Timișoara urmează să fie finalizat până la sfârșitul acestui an.

Promisiunea ministrului: „România va putea trata marii arși în centre moderne”

Rogobete a transmis un mesaj de speranță și responsabilitate față de victimele tragediei din 2015:

„După 10 ani de așteptare și rușine, am început să construim ceea ce trebuia făcut demult. Dumnezeu să-i odihnească pe cei care au plecat prea devreme. Le promit că nu am uitat și că România va putea trata marii arși în centre moderne, construite cu grijă și demnitate. Și da… se poate! Pentru că atunci când credem, când muncim și când iubim oamenii, România vindecă!”

În contextul marcării a zece ani de la incendiu, și Raed Arafat, șeful Departamentului pentru Situații de Urgență, a fost întrebat dacă este „rușinos” că România nu are încă un centru complet funcțional pentru marii arși.

„Este foarte simplu răspunsul la această întrebare. Nu Departamentul pentru Situaţii de Urgenţă, nu Ministerul de Interne se ocupă de centrele de arşi”, a explicat acesta.

Pacienții cu arsuri grave, trimiși încă în străinătate

Deși lucrările la cele trei centre sunt în desfășurare, România nu are încă infrastructura necesară pentru a trata pacienți cu arsuri severe. În prezent, bolnavii cu arsuri extinse sunt transferați în clinici din străinătate, unde pot beneficia de îngrijiri medicale adecvate.

