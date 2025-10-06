De către

Președintele României, Nicușor Dan, a anunțat oficial numirea noilor consilieri prezidențiali, consilieri de stat și consilieri onorifici, care își vor începe activitatea în lunile octombrie și noiembrie 2025.

Administrația Prezidențială subliniază că aceste numiri urmăresc construirea „unei administrații profesioniste, eficiente și aliniate priorităților mandatului prezidențial”.

Printre numele importante se regăsesc Ludovic Orban, desemnat consilier prezidențial pentru politică internă, și Marius Lazurca, fost ambasador, care va ocupa funcția de consilier prezidențial pe politică externă.

Valentin Naumescu, profesor universitar la UBB Cluj, a fost numit consilier pentru afaceri europene.

Alte numiri includ:

Alexandru Ciurea – consilier pe probleme juridice (din 6 octombrie 2025)

Cosmin Soare – consilier pe probleme constituționale (din 1 noiembrie 2025)

Diana Iancu – consilier pentru comunicare publică (din 6 octombrie 2025)

Andreea Miu – șef al Secretariatului General al Administrației Prezidențiale (din 1 noiembrie 2025)

Eugen Tomac – consilier onorific pentru relația cu românii de pretutindeni (din 6 octombrie 2025)

Lista completă cuprinde și alți specialiști în domenii precum economie, guvernanță corporativă, patrimoniu și relația cu societatea civilă.

Mesajul președintelui pentru noua echipă

„Președintele Nicușor Dan le-a urat succes noilor membri ai echipei prezidențiale și și-a exprimat încrederea că aceștia „vor contribui la consolidarea rolului instituției prezidențiale în societate și în viața democratică a țării” – se arată în comunicatul Administrației Prezidențiale.

Șeful statului a explicat că a ales să facă numirile acum după o perioadă de analiză.

„Am nume pentru multe domenii. (…) Până acum am fost prins în aceste chestiuni care au fost urgente, coaliţie, deficit, reprezentare externă şi abia acum, în ultimele, să zicem una-două săptămâni, am avut puţin spaţiu de a reflecta despre o distribuţie echilibrată între consilieri. E o chestiune de timp foarte scurt din momentul ăsta”, a precizat Nicușor Dan.

Referindu-se la numirea lui Marius Lazurca, președintele a subliniat că acesta este „o persoană potrivită” pentru rolul de consilier pe politică externă.

