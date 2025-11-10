Magistrații trebuie să stabilească, dacă Sarkozy prezintă un risc de fugă, ar putea influența martorii sau ar putea obstrucționa ancheta

Un tribunal din Paris urmează să decidă luni, dacă fostul președinte al Franței, Nicolas Sarkozy, va fi eliberat din detenție, la mai puțin de trei săptămâni de la încarcerarea sa în penitenciarul La Santé. În vârstă de 70 de ani, Sarkozy este primul lider francez din epoca modernă condamnat efectiv la închisoare, după ce, la 25 septembrie, a primit o pedeapsă de cinci ani pentru implicare într-un caz de finanțare ilegală a campaniei prezidențiale din 2007.

Fostul șef de stat a fost încarcerat pe 21 octombrie, dar a solicitat imediat eliberarea, invocând caracterul „excepțional” al detenției înainte de apel, prevăzut de legea franceză. Magistrații trebuie să stabilească dacă Sarkozy prezintă un risc de fugă, ar putea influența martorii sau ar putea obstrucționa ancheta.

Dacă cererea sa va fi admisă, el ar putea fi eliberat chiar în aceeași zi, sub control judiciar, posibil cu brățară electronică, obligația de a depune o cauțiune și de a se prezenta periodic la autorități.

Fostul președinte, care a condus Franța între 2007 și 2012, respinge acuzațiile și vorbește despre un „complot politic” orchestrat pe fondul rivalităților legate de relațiile sale din trecut cu regimul lui Muammar Gaddafi. Dosarul care l-a trimis după gratii vizează presupuse fonduri primite de la fosta dictatură libiană, pentru finanțarea campaniei sale din 2007.

Sarkozy, aflat în detenție de aproape trei săptămâni, mai are și alte dosare deschise: o decizie a Curții Supreme privind campania din 2012, suspectată de finanțare ilegală, precum și o anchetă privind încercări de influențare a martorilor în cazul Libia.

Pentru moment, Parisul așteaptă verdictul: între o eliberare supravegheată și continuarea detenției, judecătorii trebuie să decidă dacă un fost președinte al Republicii mai poate beneficia de prezumția de libertate.

