Nicolas Maduro, președintele Venezuelei, confirmă că a avut o conversație telefonică „cordială” cu Donald Trump

Catalin Serban
de Catalin Serban
maduro trump
Foto Facebook Donald Trump For President, 1 decembrie 2025

Președintele Venezuelei, Nicolas Maduro, a confirmat miercuri că a avut o conversație telefonică pe care a descris-o drept ‘cordială’ cu omologul său american, Donald Trump, în plină criză între cele două țări, notează AFP, potrivit Reuters.

‘Am discutat cu președintele Statelor Unite, Donald Trump. Pot spune că conversația a avut loc pe un ton respectuos și chiar pot spune că a fost cordială’, a declarat Maduro la televiziunea de stat.

Din august, Statele Unite au desfășurat nave de război și forțe militare în Marea Caraibelor, în apropierea Venezuelei, în numele luptei împotriva traficului de droguri. Președintele Donald Trump justifică acest lucru acuzându-l pe omologul său venezuelean că gestionează un cartel al drogurilor.

Caracasul neagă acest lucru și răspunde că obiectivul Washingtonului este de a-l răsturna pe președintele venezuelean și de a prelua controlul asupra petrolului țării.

Catalin Serban
Catalin Serban
Cătălin Șerban scrie în presă din anul 2019, iar din februarie 2021 la România Liberă. A fost director de comunicare al Alianței Naționale pentru Restaurarea Monarhiei și președinte al acestei organizații.A primit din partea Casei Regale a României, în anul 2015, Medalia „Regele Mihai pentru Loialitate" și, în anul 2024, „Crucea Casei Regale a României” pentru organizarea excelentă a Alianței Naționale pentru Restaurarea Monarhiei și pentru devotamentul cu care a promovat ideile și cauza monarhică.
