Președintele Venezuelei, Nicolas Maduro, a confirmat miercuri că a avut o conversație telefonică pe care a descris-o drept ‘cordială’ cu omologul său american, Donald Trump, în plină criză între cele două țări, notează AFP, potrivit Reuters.

‘Am discutat cu președintele Statelor Unite, Donald Trump. Pot spune că conversația a avut loc pe un ton respectuos și chiar pot spune că a fost cordială’, a declarat Maduro la televiziunea de stat.

Din august, Statele Unite au desfășurat nave de război și forțe militare în Marea Caraibelor, în apropierea Venezuelei, în numele luptei împotriva traficului de droguri. Președintele Donald Trump justifică acest lucru acuzându-l pe omologul său venezuelean că gestionează un cartel al drogurilor.

Caracasul neagă acest lucru și răspunde că obiectivul Washingtonului este de a-l răsturna pe președintele venezuelean și de a prelua controlul asupra petrolului țării.

