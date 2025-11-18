De către

Președintele american Donald Trump a afirmat luni că va vorbi ‘la un moment dat’ cu omologul său venezuelean, Nicolas Maduro, în timp ce desfășurarea militară a Statelor Unite în largul coastelor Venezuelei intensifică tensiunile în regiune, notează AFP, potrivit France 24.

‘La un moment dat, voi vorbi cu el’, le-a declarat președintele american jurnaliștilor în Biroul Oval, adăugând că Maduro ‘nu a fost bun pentru Statele Unite’.

Întrebat dacă exclude trimiterea de trupe americane în Venezuela, Trump a răspuns: ‘Nu, nu exclud această posibilitate, nu exclud nimic’.

‘Trebuie pur și simplu să ne ocupăm de Venezuela’, a adăugat el, denunțând faptul că ‘ei au aruncat sute de mii de oameni din închisori în țara noastră’.

Duminică, președintele american menționase deja posibile ‘discuții’ cu Maduro.

Statele Unite au desfășurat o flotă de nave în Caraibe, oficial pentru a desfășura o campanie militară împotriva traficului de droguri cu destinația Statelor Unite.

