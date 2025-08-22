Nicolas Cage, în negocieri pentru rol principal în True Detective sezonul 5

Actorul premiat cu Oscar, Nicolas Cage, se află în discuții avansate pentru a juca rolul principal în noul sezon al serialului de prestigiu „True Detective”, produs de HBO.

Deși personajul pe care îl va interpreta nu a fost încă dezvăluit, se presupune că va fi un ofițer de poliție aflat în centrul unei noi anchete întunecate, în linia specifică a antologiei.

Sezonul 5 va continua succesul lui True Detective: Night Country, cu Jodie Foster, care a revitalizat franciza după două sezoane primite cu mai puțin entuziasm. Showrunnerul Issa López, apreciat pentru atmosfera misterioasă și intensă din sezonul 4, va reveni la cârmă. Noul capitol va fi plasat în Jamaica Bay, New York, iar premiera este așteptată în 2027.

Negocierile cu Nicolas Cage au început încă din vară, iar vestea a fost confirmată recent de publicația The Insneider Newsletter.

Pentru Cage, rolul ar marca o nouă etapă în cariera sa, după ce și-a reconstruit imaginea artistică prin filme aclamate precum „Pig”, „The Unbearable Weight of Massive Talent” și „Dream Scenario”.

