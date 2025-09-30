Nicolae Stanciu, rezervă în eșecul usturător al lui Genoa! Lazio s-a impus cu 3-0 pe „Luigi Ferraris”

Căpitanul naționalei României a intrat pe teren în minutul 69, dar echipa lui Dan Șucu rămâne fără victorie în Serie A după 5 etape.

Genoa a suferit o nouă înfrângere dureroasă în Serie A, scor 0-3 pe teren propriu cu Lazio, în ultimul meci al etapei a 5-a. Formația patronată de Dan Șucu a rămas fără victorie după cinci etape și traversează o perioadă de criză evidentă.

Nicolae Stanciu, mijlocașul transferat în această vară de la Damac și liderul echipei naționale a României, a început meciul pe bancă. A fost introdus de Patrick Vieira în minutul 69, jucând 26 de minute cu tot cu prelungiri, însă fără a putea influența soarta partidei.

Lazio, lecție de eficiență la Genova

Oaspeții au deschis scorul rapid prin Mattia Cancellieri, care a înscris în minutul 4 primul său gol pentru Lazio. Taty Castellanos a majorat diferența în minutul 20, stabilind scorul pauzei la 2-0.

În repriza secundă, Mattia Zaccagni a punctat în minutul 63 pentru 3-0, cu puțin timp înainte de intrarea lui Stanciu pe teren. Lazio, echipa antrenată de Maurizio Sarri, a controlat partida și nu i-a lăsat vreo șansă gazdei.

Marcatori: Cancellieri (4), Castellanos (20), Zaccagni (63)

Stadion: Stadio Luigi Ferraris

Arbitru: Giovanni Ayroldi

Start modest de sezon pentru Genoa

Pentru Stanciu, acesta a fost al treilea meci oficial în tricoul lui Genoa: două în Serie A și unul în Cupă. Deocamdată, internaționalul român nu are nici goluri, nici pase decisive.

Rezultatele lui Genoa în primele 5 etape din Serie A:

Genoa – Lecce 0-0

Genoa – Juventus 0-1

Como – Genoa 1-1

Bologna – Genoa 2-1

Genoa – Lazio 0-3

Echipa lui Patrick Vieira are doar 2 puncte după 5 etape și se află în zona retrogradării.

