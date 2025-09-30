Lansarea iPhone 16 Pro aduce multe noutăți, iar despre multe dintre acestea nici măcar nu se vorbește prea mult. Dacă ești curios să vezi ce poate face iPhone 16 Pro și cum poți profita de telefonul tău la maximum, acest articol este pentru tine. Vom încerca să notăm cele mai interesante lucruri despre modelul Pro al seriei iPhone 16, astfel încât să știi ce mai este nou și dacă merită să cumperi acest iPhone, în cazul în care nu-i ai.

Ce poate face iPhone 16 Pro și nu pot face alte telefoane

Apple a lansat în septembrie 2024 unul dintre cele mai interesante iPhone-uri și anume iphone 16 pro prodisponibil si pe evomag. Ne-am propus ca astăzi să vorbim despre câteva dintre cele mai intrigante specificații și funcții ale telefonului. Să-ți spunem ce poți face cu iPhone 16 Pro și nu poți face cu alte telefoane.

iPhone 16 Pro oferă suport complet pentru JPEG XL

Pe iPhone 16 Pro, Apple a implementat suport complet pentru JPEG XL în formatul foto ProRAW, un nou standard de compresie a imaginilor care oferă o calitate superioară și o reducere semnificativă a dimensiunii fișierelor în comparație cu tradiționalul format JPEG.

Oficializat în 2022, acest nou format permite o compresie mai eficientă, cu fișiere cu până la 55% mai mici decât JPEG. În plus, oferă o calitate a imaginii greu de distins față de original din punct de vedere vizual. Mai elimină și artefactele vizuale precum benzile și zgomotul, care sunt adesea prezente în fișierele JPEG comprimate.

Finder, Final Cut Pro, Preview, Safari sunt aplicații care au primit suport pentru JPEG XL.

iPhone 16 Pro vine cu suport complet pentru JPEG XL, inclusiv versiuni Lossy și Lossless pentru compresia imaginilor RAW. Aceasta este una dintre caracteristicile care distinge Apple de alți producători, care până acum au adoptat JPEG XL doar în versiunea Lossy.

Pe iPhone 16 Pro, poți alege între diferite moduri de compresie pentru fotografiile ProRAW:

JPEG Lossless (cel mai compatibil)

JPEG-XL cu pierderi

JPEG-XL fără pierderi

iPhone 16 Pro are o cameră selfie complet compatibilă cu ProRaw

Camera selfie a iPhone 16 Pro este, de asemenea, complet compatibilă cu ProRAW, iar acest senzor integrează acum și profilul Apple ProRAW în LightRoom. Dacă luăm un Honor Magic 6 Pro, care are un hardware super performant, ajungem să avem doar camera principală care acceptă RAW standard, pierzând toate beneficiile hardware-ului.

Aici, însă, toate camerele sunt 100% compatibile pentru fiecare funcție disponibilă.

iPhone 16 Pro acceptă HDR10, HEVC și Dolby Vision inclusiv în aplicațiile terțe din magazin compatibile cu aceste tehnologii

iPhone 16 Pro acceptă HDR10, HEVC și Dolby Vision, chiar și în aplicațiile terțe din magazine, doar că aceste aplicații trebuie să fie compatibile cu tehnologiile de mai sus. Chiar dacă mai există companii care oferă această funcționalitate, acest avantaj, când vine vorba de aplicații terțe precum Netflix, aceste formate fie lipsesc, fie apar după câteva luni.

Pe scurt, iPhone 16 Pro atrage prin ecranul său care este printre cele mai bune, dar suportul său este cel care îl face atât de apreciat printre utilizatorii iPhone care știu cât de important este ca telefonul să accepte toate acestea.

iPhone 16 Pro permite redarea sunetului de calitate, datorită celor 4 microfoane de calitate studio

iPhone 16 s-a lansat cu 4 microfoane a căror calitate este o calitate de studio. Acestea îi permit să redea sunet de-o calitate și de-o claritate uimitoare. Poți înregistra cu iPhone 16 Pro orice, pentru că tot ceea ce vei înregistra se va auzi extrem de clar, sunetul va fi bogat, dar și mai bogat în detalii.

Cu iPhone-ul 16 Pro înregistrezi ca un profesionist, fără să îți faci probleme cu privire la calitatea sunetului înregistrărilor. Cele 4 microfoane permit înregistrarea audio în formate Mono, Stereo și Spațial.

Odată ce acest mod este selectat, avem mai multe opțiuni. Toate acestea sunt susținute de algoritmi de învățare automată care separă vocea noastră de zgomotul de fundal și de sunetele de fundal. Iată cele patru moduri disponibile:

Standard: sunetul original înregistrat

Prim-plan: reduce vocile și sunetele provenite de la persoanele din afara cadrului

Studio: sunet și zgomote de fundal reduse, asemănătoare experiența cu înregistrarea într-un studio profesional

Cinema: cea mai fascinantă funcție care poziționează toate vocile ca și cum ar proveni din partea de înregistrare, anulează toate zgomotele provenite de la terți și lasă un minim de zgomot ambiental în fundal

iPhone 16 Pro aduce sunet de calitate studio prin funcția Audio Mix

Pe lângă cele 4 difuzoare care merită menționate, este de consemnat și faptul că iPhone 16 Pro oferă un sunet de calitate studio și datorită funcției Audio Mix.

În loc de modul standard, opțiunile In-Frame Mix, Studio Mix și Cinematic Mix pot izola vocile și elementele de fundal și oferi înregistrărilor tale o experiență audio de nivel profesional direct de pe telefon. Poți chiar să ajustezi nivelurile în timpul înregistrării.

Datorită machine learning, Audio Mix are chiar și capacitatea de a elimina și reduce zgomotul de fundal deranjant. Dacă ai înregistrat ceva și vântul de pe fundal distrage atenția și deranjează, folosește Audio Mix pentru a obține un sunet de calitate, clar, curat.

Concluzie

iPhone 16 Pro este probabil unul dintre iPhone-urile care au inovat cel mai mult și s-au îmbunătățit cel mai mult față de trecut. Sigur, la prima vedere, nimic nu s-ar fi schimbat, dar cei care își folosesc smartphone-ul zilnic, străduindu-se mereu să-și depășească limitele, vor observa pași semnificativi înainte: departamentul fotografic s-a îmbunătățit pe toate fronturile/

Ecranul a fost îmbunătățit și este protejat de o nouă sticlă. Performanța și ușurința în utilizare au crescut. Pe iPhone 16 Pro există un suport excelent pentru inteligența artificială pe dispozitiv pentru viitor, bateria și durata de viață a bateriei a fost crescută, precum și viteza de încărcare

Nu în ultimul rând, structura internă și externă este îmbunătățită, are nou buton lateral pentru cameră, vine cu microfoane noi excelente, modem mai avansat. iPhone 16 Pro este ideal mai ales pentru persoanele creative care au mereu nevoie de telefon.