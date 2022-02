The New York Times luni că a achiziționat Wordle, un site de jocuri de cuvinte. Acesta a avut în ultima perioadă de timp explozie de popularitate. Prețul tranzacției nu a fost dezvăluit. Doar că suma are șapte cifre. Deci sub un milion de dolari.

Achiziția va ajuta New York Times să-și extindă conținutul digital, încercând să atingă obiectivul de 10 milioane de abonați până în 2025.

Jocul online oferă unui jucător șase șanse să descopere cuvântul secret de cinci litere al zilei, folosind cel mai mic număr de presupuneri. Asta într-o singură zi.

New York Times a achiziționat Wordle

Wordle a fost lansat în octombrie de fostul inginer de software Reddit Josh Wardle. Va rămâne gratuit, anunță oficialii NYT, citați de Reuters.

„Jocul Wordle va aduce alte câteva milioane de cititori pentru ziarul american,” se spune în mesajul companiei.

Jocurile și puzzle-urile, achiziționate în ultima vreme, reprezintă o parte semnificativă a strategiei NYT de a menține publicul conectat în aplicațiile și site-urile sale web, pe măsură ce mai mulți cititori își folosesc telefoanele mobile și tabletele pentru a-și lua “doza” zilnică de știri și divertisment.

Compania a mai adăugat încă 135.000 de membri în rețeaua sa.

