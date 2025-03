Netflix renunță la Meghan și Harry? „With Love, Meghan” ar putea fi ultima lor producție!

Emisiunea „With Love, Meghan” ar putea marca sfârșitul colaborării dintre ducii de Sussex și Netflix, deoarece se dovedește a fi lipsită de impact.

Meghan și Harry, OUT de pe Netflix?

După mai multe proiecte eșuate, inclusiv documentarul despre polo și seria „Heart of Invictus”, Meghan și Harry nu au reușit să își îndeplinească promisiunea de a deveni creatori de conținut de prestigiu, așa cum s-a sperat la semnarea contractului lor de 100 de milioane de dolari în 2021, notează The Guardian.

Singurul lor succes real rămâne seria Harry & Meghan, care a captivat publicul prin dezvăluirile dramatice despre familia regală. Spre deosebire de acest proiect, noua emisiune a lui Meghan, bazată pe lifestyle, pare să nu stârnească același interes. Publicul nu pare atras de ideea de a o vedea pregătind gustări decorative sau umplând pungi pentru petreceri cu semințe și miere.

Există speculații că Netflix ar putea menține o relație cu ducii, dar la un nivel financiar mult mai mic. În acest context, proiecte neterminate, precum adaptarea romanului Meet Me at the Lake, ar putea avea o șansă.

Totuși, viitorul lor în divertisment pare incert, iar soluția ar putea fi reinventarea lor într-un reality show autentic, în stilul familiei Osbourne, care să capitalizeze pe controversa și drama ce i-au făcut celebri.

