Netflix anunță că peste jumătate dintre utilizatorii globali urmăresc anime

Netflix a confirmat la Anime Expo din Los Angeles o realitate pe care fanii genului o intuiau deja: anime-ul nu mai este de mult un fenomen de nișă. Potrivit datelor prezentate de companie, peste 50% dintre abonații globali ai platformei — adică mai mult de 150 de milioane de gospodării sau aproximativ 300 de milioane de spectatori — urmăresc anime, scrie Hollywood Reporter.

Anime, în creștere pe Netflix

Această creștere spectaculoasă a fost însoțită și de o strategie ambițioasă de extindere a conținutului japonez, culminând cu un portofoliu extins de titluri noi, dezvăluite în cadrul convenției.

Netflix a raportat o triplare a audienței pentru anime în ultimii cinci ani, iar anul 2024 a stabilit un nou record: 33 de titluri anime au intrat în Top 10 Global (categorie Non-English), de peste două ori mai multe decât în 2021. În total, conținutul anime a fost vizionat de peste un miliard de ori în 2024.

Un alt aspect revelator este preferința utilizatorilor pentru versiunile dublate: între 80 și 90% dintre spectatori aleg să vizioneze anime-ul cu dublaj, motiv pentru care Netflix oferă acum dublaje și descrieri audio în până la 33 de limbi.

Ce urmează: lansări majore în luna iulie

Printre cele mai așteptate producții din noua listă se numără:

Sakamoto Days – Adaptarea după manga omonimă care spune povestea unui fost asasin devenit tată de familie. Sezonul 1 a avut un succes remarcabil, figurând timp de 10 săptămâni în Top 10 global al Netflix și ajungând în clasamentele din 54 de țări. Noile episoade vor fi lansate săptămânal, începând cu 14 iulie.

– Adaptarea după manga omonimă care spune povestea unui fost asasin devenit tată de familie. Sezonul 1 a avut un succes remarcabil, figurând timp de 10 săptămâni în Top 10 global al Netflix și ajungând în clasamentele din 54 de țări. Noile episoade vor fi lansate săptămânal, începând cu 14 iulie. Cyberpunk: Edgerunners 2 – Continuarea distopiei animate din 2022, realizată de celebrul Studio Trigger și bazată pe universul jocului video Cyberpunk 2077. La Anime Expo, Netflix a prezentat în premieră teaserul oficial și un nou key art pentru sezonul 2.

– Continuarea distopiei animate din 2022, realizată de celebrul Studio Trigger și bazată pe universul jocului video Cyberpunk 2077. La Anime Expo, Netflix a prezentat în premieră teaserul oficial și un nou key art pentru sezonul 2. My Melody & Kuromi – Un serial stop-motion dedicat culturii kawaii și personajelor Sanrio. Programat pentru lansare pe 24 iulie, show-ul propune o aventură originală în care cele două eroine încearcă să salveze tărâmul Mariland de o amenințare misterioasă.

Compania a subliniat faptul că succesul anime-ului este trans-regional și intergenerațional, remarcând performanțele unor titluri variate ca gen: acțiune (Jujutsu Kaisen, Spy x Family), SF (Gundam: Requiem for Vengeance), fantezie (Delicious in Dungeon) și romance slice-of-life (My Happy Marriage, Pokémon Concierge).

