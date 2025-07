„Squid Game” sezonul trei doboară recorduri pe Netflix

Ultimul sezon al fenomenului sud-coreean „Squid Game” a stabilit un nou record pentru Netflix, devenind cel mai urmărit debut de sezon din istoria platformei. În primele 72 de ore de la lansare, serialul a adunat peste 60,1 milioane de vizionări și a înregistrat un total de 368,4 milioane de ore urmărite.

Recorduri doborâte de „Squid Game”

Acest rezultat îl depășește pe cel al sezonului doi, care acumulase 68 milioane de vizionări, însă pe parcursul a patru zile, și confirmă poziția „Squid Game” drept una dintre cele mai de succes producții non-englise de pe platformă. Primele două sezoane ocupă deja primele două locuri în topul celor mai urmărite sezoane ne-în limba engleză.

Criticile pentru acest ultim sezon au fost mixte, unele opinii apreciind că nu are aceeași intensitate și profunzime ca episoadele anterioare. Totuși, interesul publicului rămâne uriaș, iar creatorul Hwang Dong-hyuk nu exclude posibilitatea unor proiecte viitoare, inclusiv o versiune în limba engleză.

În paralel, regizorul David Fincher, cunoscut pentru colaborările sale anterioare cu Netflix, ar fi în negocieri pentru un remake în limba engleză al serialului. Fincher este celebru pentru serialul politic „House of Cards” și filmele „Mank” și „The Killer”, iar anul acesta a fost anunțat că va regiza și continuarea filmului „Once Upon a Time in Hollywood”, bazată pe un scenariu de Quentin Tarantino.

Pe lângă seria principală, Netflix a avut succes și cu spin-off-ul „Squid Game: The Challenge”, pentru care a fost confirmat un al doilea sezon.

Hwang Dong-hyuk a declarat pentru Variety că nu a primit încă nicio confirmare oficială privind remake-ul american, dar că, dacă va fi implicat, își dorește să contribuie doar în măsura în care nu îi va afecta alte proiecte personale.

Astfel, „Squid Game” continuă să cucerească audiențe și să genereze discuții, consolidându-și poziția ca un fenomen global în entertainmentul contemporan.

