Volumul mare de muncă, preocuparea pentru sănătate și teama de concediere, printre principalele îngrijorări

Satisfacția la locul de muncă a angajaților români se află la cel mai scăzut nivel din ultimii trei ani, conform unui sondaj realizat de platforma Bestjobs. Aproape jumătate dintre salariați declară că sunt nemulțumiți sau foarte nemulțumiți de actualul loc de muncă, marcând o creștere constantă față de anii anteriori. Dacă în 2022, doar 32% erau nemulțumiți, acest procent a crescut la 37% în 2023 și a atins un îngrijorător 48% în 2024.

Sondajul scoate la iveală un aspect alarmant: nemulțumirile de la job se răsfrâng asupra vieții personale, pentru 60% dintre angajați. Echilibrul dintre muncă și viața personală rămâne un deziderat greu de atins, mai ales că 42% dintre respondenți declară că sunt foarte nemulțumiți de acest aspect, iar 34% întâmpină dificultăți în a menține balanța.

Această situație nu doar că subminează starea de bine a angajaților, dar atrage și riscuri pentru sănătatea lor fizică și mentală. Stresul cronic și burnout-ul afectează 42% dintre salariați, indicând o nevoie urgentă de politică organizațională, care să sprijine sănătatea și echilibrul emoțional al angajaților.



Într-un context economic marcat de inflație și instabilitate, dorința de siguranță financiară devine primordială. 55% dintre angajați spun că o creștere salarială ar spori semnificativ satisfacția la locul de muncă. Alte beneficii importante pentru angajați sunt programul flexibil (11%), lucrul remote (10%) și aprecierea din partea superiorilor (10%).

Îngrijorător este faptul că 60% dintre angajați percep veniturile lor ca fiind sub media pieței. Doar 20% spun că salariile lor sunt în acord cu expertiza și valoarea pe care o au. În plus, 59% dintre salariați nu au beneficiat de nicio majorare salarială în ultimul an, o situație care alimentează nemulțumirile și sentimentul de nedreptate.

Beneficii extrasalariale: suficiente sau nu?

Beneficiile oferite de angajatori nu par să fie suficiente, pentru a compensa nemulțumirile legate de venituri. Cele mai frecvente sunt bonurile de masă (61%), abonamentele la clinici medicale private (24%), bonusurile de performanță (24%), decontarea transportului (20%) și posibilitatea de a lucra la distanță (18%).

Cu toate acestea, angajații își doresc beneficii mai flexibile și relevante pentru nevoile lor. Pe lista priorităților se află mai multe zile de concediu (29%), vouchere de vacanță (24%) și extinderea bonusurilor de performanță (21%).