Compania olandeză Nebius, specializată în infrastructură pentru inteligență artificială (AI), a anunțat marți un acord multianual cu Microsoft, în valoare de 19,4 miliarde de dolari, pentru furnizarea de putere de calcul în cloud necesară procesării sarcinilor AI.

Nebius încheie un acord de miliarde cu Microsoft, acțiunile explodează pe bursă

Nebius, desprinsă în 2023 de gigantul internet rusesc Yandex, oferă unități de procesare grafică (GPU) pentru antrenarea modelelor de inteligență artificială. Acordul cu Microsoft va aduce companiei aproximativ 17,4 miliarde de dolari până în 2031, cu posibilitatea ca gigantul american să achiziționeze capacitate suplimentară de calcul pe parcursul contractului.

Anunțul a generat un val de entuziasm pe piețele financiare: acțiunile Nebius au urcat cu aproximativ 55% în tranzacțiile premergătoare deschiderii pieței americane, continuând creșterea de 60% înregistrată luni în tranzacțiile post-închidere. De asemenea, acțiunile competitorului CoreWeave au crescut cu 6,6% înainte de deschiderea pieței.

Această mișcare reflectă cererea solidă pentru echipamente puternice de calcul necesare operării și antrenării sistemelor AI avansate, în pofida temerilor recente legate de o posibilă bulă în piața inteligenței artificiale.

Recent, Nvidia, liderul global în infrastructură AI, a raportat venituri și profituri peste așteptări pentru trimestrul încheiat în iunie și estimează o creștere a vânzărilor de peste 50% în următorul trimestru, semnalând cererea continuă pentru cipurile sale AI. Colette Kress, director financiar Nvidia, a declarat că investițiile în infrastructură AI ar putea atinge între 3 și 4 trilioane de dolari până la finalul deceniului.

În ultimii ani, evaluările companiilor private din domeniul AI au crescut spectaculos: OpenAI este evaluată la aproximativ 500 de miliarde de dolari, iar Anthropic a strâns recent 13 miliarde de dolari la o evaluare de 183 miliarde de dolari. Acordul Nebius-Microsoft confirmă, astfel, că cererea pentru infrastructură AI de top rămâne puternică și în continuă expansiune.

