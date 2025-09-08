Apple pregătește două versiuni de AirPods Pro 3: diferența majoră, un senzor cu cameră infraroșu

La trei ani după lansarea AirPods Pro 2, Apple se pregătește să dezvăluie AirPods Pro 3, un upgrade care va aduce îmbunătățiri hardware, funcții noi și chiar două variante distincte ale aceluiași model.

Apple va lansa mai întâi o versiune standard a AirPods Pro 3

Potrivit informațiilor apărute pe platforma chineză Weibo și confirmate indirect de analistul Ming-Chi Kuo, Apple va lansa mai întâi o versiune standard a AirPods Pro 3, urmând ca în 2026 să apară o ediție premium. Diferența esențială: un senzor cu cameră infraroșu, ce ar putea permite controlul prin gesturi aeriene, fără atingere.

Această versiune avansată ar putea renunța la actualele comenzi prin strângere a tijei și să introducă un sistem de “air gestures”, o tehnologie menită să ofere o experiență mai fluidă și futuristă. Totuși, analiștii cred că păstrarea unui input fizic ar fi mai practică, pentru a nu îngreuna utilizarea.

Pe lângă senzorii de sănătate deja discutați — precum detecția ritmului cardiac și posibil chiar măsurarea temperaturii corporale — noua generație de căști va veni și cu un etui de încărcare mai subțire.

La capitolul prețuri, AirPods Pro 2 costă în prezent 250 de dolari, dar varianta premium a AirPods Pro 3 ar putea depăși pragul de 280 de dolari. Strategia de a vinde două versiuni cu tehnologii diferite ar reprezenta o premieră pentru gama Pro, dar nu pentru Apple, care aplică deja modelul la AirPods 4, disponibile cu și fără funcția de Active Noise Cancellation.

Apple va organiza evenimentul „Awe dropping” pe 9 septembrie, ora 20:00 (ora României), unde sunt așteptate și noile iPhone 17.

