Naomi Osaka a făcut spectacol la US Open! Ținuta ei a devenit virală și a stârnit reacții puternice

Japoneza a trecut în turul secund după o victorie în două seturi, dar apariția sa a atras toate privirile.

Naomi Osaka (26 de ani) a reușit să se califice în turul al doilea la US Open, după ce a învins-o pe Greet Minnen cu 6-3, 6-4, însă mai mult decât jocul ei a impresionat apariția spectaculoasă de pe teren. Fosta lideră mondială și-a făcut intrarea pe arena „Louis Armstrong” într-o ținută roșie, cu imprimeu floral, decorată cu sute, poate chiar mii de cristale strălucitoare, accesorizate inclusiv pe căști și în păr.

Pentru acest moment special, Osaka a apelat și la extensii de păr împodobite cu trandafiri, însă a renunțat la ele înainte de meci din cauza greutății, care i-ar fi putut afecta jocul. Outfitul extravagant a devenit imediat viral pe rețelele sociale și a fost subiect de analiză în presa internațională.

„Am creat această ținută acum ceva timp. Probabil voi posta un videoclip despre ea mai târziu. A fost foarte elaborată, cristalele sunt foarte greu de integrat într-o ținută sport. M-am gândit că ar fi foarte distractiv să mă inspir din luminile New York-ului. Mă bucur că prima mea reprezentație a fost în sesiunea de seară, pentru că această ținută a fost foarte distractiv de purtat și efectul a fost cel dorit”, a explicat Osaka după meci.

Naomi Osaka, despre emoții și jocul său la debut

Dacă look-ul a fost apreciat unanim, japoneza a recunoscut că nu a fost complet mulțumită de nivelul tenisului său. Emoțiile debutului și presiunea turneului pe care l-a câștigat deja de două ori și-au spus cuvântul.

„Cel mai rău lucru, sincer, este că aș fi putut avea o atitudine mai bună, am fost foarte stresată. A fost prima rundă, iar acest turneu înseamnă mult pentru mine. Îmi doream foarte mult să câștig, dar aș fi vrut să mă fi gândit mai mult la proces decât la rezultat. Dar mă bucur că am reușit să trec mai departe”, a mărturisit Osaka.

Momentul cel mai delicat a venit la 3-3 în setul secund, când și-a pierdut serviciul, dar a reușit să își recapete rapid calmul și să închidă partida în minimum de seturi.

Sportiva niponă se află într-o formă tot mai bună, lucru confirmat și de finala jucată la Montreal. Ea lucrează de câteva luni cu Tomasz Wiktorowski, fostul antrenor al liderului mondial Iga Swiatek, colaborare care îi dă mai multă încredere și stabilitate mentală.

„Trebuie doar să continui să cred în mine. E foarte dificil când știi că servești bine și dintr-o dată ți se face break, dar Tomasz și cu mine am lucrat mult atât la nivel tehnic, cât și mental, așa că mă simt mai încrezătoare. Fac ceva puțin diferit față de ce făceam înainte, dar nu vă voi spune secretele mele. Ce pot să vă spun e că mă simt mult mai confortabil pe teren, așa că sper să nu afle nimeni”, a glumit Osaka.

În turul secund, Naomi Osaka o va întâlni pe Hailey Baptiste (locul 47 WTA), care a eliminat-o pe Katerina Siniakova cu 7-5, 6-3. Va fi a treia confruntare directă dintre cele două jucătoare în 2024, nipona impunându-se în ambele meciuri anterioare, la Auckland și Miami, de fiecare dată în decisiv.

Urmărește România Liberă pe X, Facebook și Google News!