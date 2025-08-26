Mutare importantă pentru Edward Iordănescu! Ermal Krasniqi a semnat cu Legia Varșovia

Fostul jucător al Rapidului și al CFR-ului va fi antrenat de fostul selecționer al României.

Legia Varșovia continuă campania de transferuri și i-a adus lui Edward Iordănescu un fotbalist pe care tehnicianul îl cunoaște foarte bine: Ermal Krasniqi (26 de ani).

Extrema kosovară, care a evoluat în Superliga pentru CFR Cluj și Rapid, a fost transferată sub formă de împrumut de la Sparta Praga. La finalul sezonului, clubul polonez va avea opțiunea de a-l cumpăra definitiv.

Parcursul lui Krasniqi înainte de Polonia

În vara lui 2024, Rapid l-a vândut pe Krasniqi la Sparta Praga pentru 2 milioane de euro. În tricoul cehilor, acesta a adunat 45 de meciuri, 6 goluri și 5 pase decisive.

La Rapid reușise în numai 17 meciuri cifre excelente: 6 goluri și 3 assist-uri. Înainte, la CFR Cluj, bifase 39 de apariții, 5 goluri și 4 pase decisive.

Conform transfermarkt.com, kosovarul are în prezent o cotă de piață de 1,8 milioane de euro.

Legia Varșovia, noua echipă a lui Krasniqi, se află în lupta pentru calificarea în grupele Conference League. În turul play-off-ului, formația pregătită de Edward Iordănescu s-a impus în deplasare, 2-1, contra scoțienilor de la Hibernian.

În campionat, Legia ocupă locul 8 după primele patru etape, cu 7 puncte acumulate. Echipa a început sezonul european în Europa League, dar a fost eliminată de AEK Larnaca.

Urmărește România Liberă pe X, Facebook și Google News!