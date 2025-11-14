Mozilla pregătește „AI Window”, o nouă experiență de navigare cu asistent inteligent pentru Firefox

Mozilla anunță oficial dezvoltarea AI Window, o funcție complet nouă pentru browserul Firefox, care integrează un asistent AI și un chatbot într-un spațiu dedicat și controlat de utilizator. Cu această lansare, Firefox intră în rândul browserelor care adoptă inteligența artificială — însă cu o abordare proprie, centrată pe confidențialitate și pe opțiunea utilizatorului, scrie The Verge.

Un spațiu AI opțional, construit transparent, cu feedback de la utilizatori

Mozilla descrie AI Window drept o experiență „inteligentă și controlată de utilizator”, disponibilă doar dacă utilizatorul alege să o activeze. Compania susține că dezvoltarea se face „la vedere”, cu implicarea comunității, prin platforma Mozilla Connect.

În mesajul oficial, Mozilla se poziționează diferit față de competitori:

În timp ce alții construiesc experiențe AI care te țin blocat într-o buclă conversațională, noi vedem un alt drum: un AI care este un companion de încredere, îmbunătățindu-ți navigarea și ghidându-te către restul internetului.

AI Window: o a treia opțiune de navigare în Firefox

Noua funcție va deveni una dintre cele trei modalități de browsing ale Firefox:

Classic Window – experiența tradițională

– experiența tradițională Private Window – navigare privată

– navigare privată AI Window – noul spațiu cu instrumente AI integrate

Un detaliu important: utilizatorii vor putea alege modelul de inteligență artificială cu care doresc să lucreze, un aspect rar întâlnit în rândul browserelor actuale.

Mozilla nu a oferit încă informații detaliate despre funcțiile exacte, dar AI Window va integra cel puțin un chatbot și un asistent de navigare capabil să genereze informații, explicații sau ghidaj contextual.

Mozilla intensifică integrarea AI în Firefox

Anunțul vine la scurt timp după lansarea opțiunii „shake to summarize”, introdusă în septembrie pe iPhone — o funcție care generează rezumate AI ale paginilor web, activată prin simpla scuturare a telefonului.

CITEȘTE ȘI – iOS 26.2 aduce o nouă funcție spectaculoasă: ecranul iPhone-ului tău va „clipi” la notificări

Prin aceste inovații, Mozilla continuă să se poziționeze drept browserul „care respectă utilizatorul”, promițând că AI-ul nu va fi impus, ci opțional și transparent.

Urmărește România Liberă pe Google News, Linkedin, Twitter, Facebook și Youtube.