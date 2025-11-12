iOS 26.2 aduce o nouă funcție spectaculoasă: ecranul iPhone-ului tău va „clipi” la notificări

Apple pregătește lansarea iOS 26.2 pentru luna viitoare, iar printre noutățile anunțate se află o funcție ingenioasă care promite să schimbe felul în care utilizatorii își observă notificările. Pe lângă îmbunătățiri pentru aplicațiile native și actualizări de design, noul sistem de operare introduce o metodă vizuală inedită de a atrage atenția: ecranul telefonului va putea lumina intens în momentul primirii unei notificări.

Ecranul iPhone-ului devine o nouă sursă de alertă

Până acum, utilizatorii puteau activa doar funcția „Flash LED pentru alerte”, care făcea ca blițul camerei să se aprindă scurt atunci când sosea o notificare — o opțiune apreciată mai ales de persoanele cu deficiențe de auz.

În iOS 26.2, Apple duce această idee mai departe: notificările vor putea declanșa o scurtă aprindere puternică a întregului ecran, făcându-l să „clipească” pentru o fracțiune de secundă înainte să revină la luminozitatea normală.

Cum activezi noua funcție

Funcția poate fi activată simplu, din Setări → Accesibilitate → Audio & Vizual → Flash pentru alerte.

Aici utilizatorii pot alege între trei opțiuni:

LED Flash , pentru a folosi blițul camerei;

, pentru a folosi blițul camerei; Screen Flash , pentru a ilumina ecranul;

, pentru a ilumina ecranul; sau Ambele, pentru o alertă maximă.

Efectul este mai vizibil atunci când afișajul „always-on” este dezactivat, făcând ca ecranul întunecat să se lumineze brusc la fiecare notificare — o soluție ideală pentru cei care nu vor să rateze niciun mesaj sau apel.

Alte noutăți din iOS 26.2

Pe lângă noul sistem de notificări vizuale, actualizarea aduce și alte funcții importante:

alarme „Urgent” în aplicația Reminders;

în aplicația Reminders; capitole generate automat cu ajutorul AI în Podcasts;

în Podcasts; un nou design pentru Apple News ;

; și versuri disponibile offline în Apple Music.

Pentru utilizatorii fără Apple Watch, care nu beneficiază de notificările prin vibrație, această funcție ar putea deveni un ajutor esențial. iOS 26.2 se află deja în faza beta, urmând ca lansarea oficială să aibă loc în decembrie.

