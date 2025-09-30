Mourinho revine pe Stamford Bridge! Portughezul, înainte de Chelsea – Benfica: „Sunt cel mai mare!”

Antrenorul portughez joacă din nou contra fostei sale echipe, dar de această dată la cârma lui Benfica.

Jose Mourinho se întoarce în această seară pe Stamford Bridge, pentru duelul dintre Chelsea și Benfica, în etapa a doua din grupa unică a Ligii Campionilor. Partida începe la ora 22:00 și are o încărcătură specială pentru tehnicianul portughez, care a scris istorie la clubul londonez.

„The Special One” a condus-o pe Chelsea în două mandate, între 2004 și 2007, apoi între 2013 și 2015, câștigând trei titluri în Premier League, două Cupe ale Ligii și Cupa Angliei. Relația cu fanii a fost, însă, mereu una intensă: când a revenit cu Manchester United, în 2017, a fost numit de unii suporteri „Iuda”, iar răspunsul său a rămas celebru: „Juda este încă numărul 1”.

Mourinho: „Sunt încă cel mai mare antrenor din istoria lui Chelsea”

Nici acum discursul său nu s-a schimbat. La conferința de presă premergătoare duelului de la Londra, Mourinho a declarat: „Sunt încă cel mai mare antrenor din istoria lui Chelsea. Și voi rămâne cel mai mare până când cineva va câștiga cu Chelsea patru titluri în Premier League”.

În privința șanselor echipei engleze în actuala stagiune, portughezul a fost tranșant: „Liga Campionilor este mult mai greu de câștigat decât Campionatul Mondial al Cluburilor, desigur că este. Chelsea are potențialul să o facă. Nu văd niciun motiv să spun «Nu, Chelsea nu poate face asta». Echipa este din nou pe drumul cel bun”.

Mourinho a recunoscut că emoțiile legate de trecutul său pe Stamford Bridge nu îi afectează concentrarea: „Am jucat deja aici cu Tottenham, cu Manchester United și Inter Milano. În 90 de minute, nu m-am gândit unde sunt sau cu cine joc. Dar, cum spuneam, nu mai sunt albastru… sunt roșu și vreau să câștig”.

În cariera sa, Mourinho a obținut o singură victorie pe Stamford Bridge ca adversar, în 2010, când Inter Milano a câștigat cu 1-0, într-un sezon care s-a încheiat cu triumful în Liga Campionilor.

