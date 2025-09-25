Mourinho răspunde zvonurilor! „Dacă stăteam acasă, câștigam mai mult decât la Benfica”

Tehnicianul portughez a negat sumele vehiculate în presă și spune că a venit la Lisabona din pasiune pentru fotbal.

José Mourinho (62 de ani) a revenit pe banca tehnică, semnând un contract pe doi ani cu Benfica Lisabona după despărțirea de Fenerbahce. Imediat după anunț, presa portugheză a publicat informații conform cărora „The Special One” ar urma să câștige 34 de milioane de euro brut pe durata contractului.

Atât clubul, cât și Mourinho au negat aceste cifre. Antrenorul susține că a renunțat la bani pentru a continua să fie pe marginea terenului. „Dacă aș fi stat acasă până la sfârșitul sezonului, aș fi câștigat mai mult decât venind la Benfica. Dacă aș fi vrut să mă bucur de timpul petrecut cu familia mea, aș fi stat la Londra sau i-aș fi adus pe ai mei aici, aș fi mers în Algarve și aș fi făcut câteva călătorii, aș fi câștigat mai mult”, a declarat portughezul.

„Sunt pe minus, dar vreau să mă bat pentru titluri”

Mourinho a explicat că a ales Benfica din dorința de a rămâne competitiv. „Sunt aici pe minus. Și de ce? Pentru că îmi place foarte mult să muncesc. Mi-a lipsit să mă bat pentru ceea ce joacă Benfica: pentru titluri. Nu puteam face asta la Roma, nici la Fenerbahçe… Este o oportunitate unică pentru mine ca antrenor și ca persoană… Să stau acasă nu este pentru mine”, a spus tehnicianul.

Concediat de Fenerbahce în august, Mourinho ar fi trebuit să primească o compensație financiară de 15 milioane de euro, dar a renunțat la acești bani pentru a începe proiectul de la Lisabona.

„Să mă testez, să-mi asum riscuri, să câștig, să pierd, să fiu foarte bun într-o zi și foarte rău în următoarea… Acestea sunt lucruri care mă motivează și mă împing în afara zonei mele de confort. Dacă o minciună se repetă suficient de des, oamenii cred că este adevărată. În acest caz, există un singur adevăr: Dacă aș fi stat acasă până în iulie 2026, aș fi câștigat mai mult decât la Benfica”, a conchis Mourinho.

