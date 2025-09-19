Mourinho, atac dur la adresa lui Fenerbahce! „Am făcut o greșeală, nu e un club la nivelul meu”

Instalarea la Benfica a venit cu declarații tăioase din partea portughezului, care și-a reglat conturile cu foștii săi șefi.

Jose Mourinho a revenit pe banca Benficăi Lisabona, însă debutul celui de-al doilea mandat a fost marcat de o răfuială cu fostul său club, Fenerbahce. Tehnicianul portughez, demis luna trecută după eliminarea rușinoasă din Liga Campionilor chiar în fața lusitanilor, a transmis un mesaj tranșant:

„Cariera mea a fost bogată, am antrenat în diferite țări, am făcut alegerea greșită, dar nu am regrete. Dar sunt conștient de ce am făcut bine sau prost. Am făcut o greșeală mergând la Fenerbahce, nu este un club care să se ridice la nivelul meu. Dar am dat totul până în ultima zi. O dată cu întoarcerea la Benfica, revin la nivelul meu”, a declarat Mourinho.

Replica pentru președintele Ali Koç

Conflictul a fost alimentat și de schimbul de declarații cu președintele clubului turc. Ali Koç ironizase numirea portughezului la Benfica: „Am aflat în această dimineață, dar nu știu dacă este adevărat. Dacă este, o pot numi o coincidență ciudată a vieții”.

Mourinho a răspuns fără ezitare: „Când am plecat dintr-un club, am închis ușa, nu am răspuns la provocări și nu am găsit scuze. El are un stil de comportament diferit. A vorbit de nenumărate ori de când am plecat și nu a explicat niciodată de ce jucătorul care ne-a eliminat (Kerem Aktürkoğlu) a fost transferat la Fener abia după ce am pierdut la Lisabona”.

Contract flexibil cu Benfica

„The Special One” a mai antrenat Benfica în 2000, pentru doar 10 meciuri, înainte de a pleca la Uniao de Leiria. Noul acord semnat acum este valabil până în 2027, dar include o clauză specială: părțile pot rezilia contractul la 10 zile după finalul stagiunii 2025-2026.

Mourinho începe astfel o nouă etapă pe banca echipei lusitane, dar cu un mesaj clar – consideră că a revenit la nivelul său real, după experiența pe care o cataloghează drept un pas greșit în cariera sa.

