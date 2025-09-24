Plenul Camerei Deputaților a respins miercuri moțiunea simplă depusă de AUR împotriva ministrului Mediului, Apelor și Pădurilor, Diana Buzoianu.

Documentul a întrunit 87 de voturi „pentru”, 200 de voturi „împotrivă” și 15 abțineri.

Moțiunea, intitulată „Slăbirea securităţii energetice a României prin politici de mediu care obstrucţionează punerea în funcţiune a hidrocentralelor începute înainte de 1989”, a fost dezbătută luni, în plen, în prezența ministrului.

Parlamentarii AUR au reclamat faptul că politicile de mediu întârzie proiecte energetice majore și pun în pericol securitatea energetică a țării.

Argumentele opoziției

„Securitatea energetică a României este astăzi grav vulnerabilizată. În primul semestru al anului 2025, România a înregistrat o creștere cu 54% a importurilor de energie electrică față de aceeași perioadă din 2024, iar balanța comercială de electricitate a devenit negativă, țara noastră devenind net importatoare, cu un deficit de aproximativ 2,4 TWh”, se arată în textul moțiunii.

Semnatarii au mai acuzat guvernul de lipsă de măsuri ferme, ceea ce ar expune consumatorii la prețuri ridicate și riscuri sistemice.

Context economic și criticile legate de facturile la energie

AUR a subliniat că România s-a situat între primele trei state din Uniunea Europeană cu cele mai mari tarife la electricitate în prima jumătate a anului 2025.

În plus, „povara din facturile la energie a fost amplificată, de la 1 august 2025, prin majorarea cotei standard de TVA de la 19% la 21%”, ceea ce ar fi accentuat presiunea asupra populației și economiei.

