Buzoianu este acuzată că a refuzat să semneze avizele de mediu, necesare repornirii unor hidrocentrale

Parlamentarii se pregătesc să decidă soarta ministrului Mediului, Diana Buzoianu, după ce moțiunea simplă depusă de AUR împotriva acesteia va fi supusă votului miercuri, de la ora 11.30, în plenul Camerei Deputaților. În ultimele zile, PSD a criticat-o deschis pe Buzoianu, pentru refuzul de a semna avizele de mediu necesare repornirii unor hidrocentrale. Senatorul Daniel Zamfir a mers chiar mai departe, afirmând că, dacă ar fi deputat, ar vota pentru demiterea acesteia.

Documentul depus de AUR, intitulat „Slăbirea securității energetice a României prin politici de mediu care obstrucționează punerea în funcțiune a hidrocentralelor începute înainte de 1989”, o acuză pe Buzoianu de blocarea unor proiecte vitale pentru producția de energie. Formațiunea susține că România a ajuns, în prima jumătate a lui 2025, în situația de a importa cu 54% mai multă energie decât anul trecut, ceea ce a transformat țara într-un importator net, cu un deficit de aproximativ 2,4 TWh. Această dependență externă ar fi dus și la tarife printre cele mai mari din Uniunea Europeană.

În replică, ministrul Mediului a respins acuzațiile, catalogând moțiunea drept o construcție bazată pe manipulări și „fake news”. Buzoianu a subliniat că legea nu permite emiterea unor avize, fără respectarea normelor de protecție a mediului și a avertizat că inițiatorii moțiunii ar dori „o întoarcere în epoca în care hidrocentralele se ridicau cu buldozerele, fără nici un control”.

Astfel, votul de miercuri va deveni un test nu doar pentru poziția Dianei Buzoianu în Guvern, ci și pentru modul în care partidele parlamentare aleg să echilibreze nevoia de securitate energetică cu respectarea legislației de mediu.

Urmărește România Liberă pe Google News, Linkedin, Twitter, Facebook și Youtube