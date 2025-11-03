Trupele ruse continuă să avanseze în interiorul orașului Pokrovsk din estul Ucrainei, potrivit Moscovei, în timp ce Kievul afirmă că trupele sale continuă să reziste acolo, dar observatori militari semnalează atacuri constante ale dronelor rusești asupra liniilor de aprovizionare vitale ale armatei ucrainene și pătrunderea tot mai semnificativă a infanteriei ruse în acest oraș cheie, a cărui cădere este iminentă și ar avea implicații pentru întregul front din Donețk, relatează luni agențiile Reuters și EFE.

Ucraina a trimis noi unități de asalt și ale forțelor speciale pentru a apăra orașul, iar comandantul-șef al armatei ucrainene, generalul Oleksandr Sîrski, susține chiar că trupele sale sunt pe cale să respingă inamicul din oraș. Însă, în pofida unor mici succese ucrainene în unele locuri ale acelui sector de front, situația de ansamblu continuă să fie gravă, potrivit analiștilor.

Trupele ruse continuă să atace și să se infiltreze în Pokrovsk în grupuri mici, de până la cinci soldați, fără a folosi blindate, semnalează pe Facebook o unitate a armatei ucrainene.

Platforma analitică DeepState, apropiată armatei ucrainene, a informat atât sâmbătă cât și duminică despre înaintări rusești în centrul și vestul orașului Pokrovsk. Situația ‘nu este sub control’, întrucât sunt extrem de dificil de detectat și de eliminat micile grupuri de soldați ruși care sunt acum în cea mai mare parte a orașului, în timp ce alte grupuri ale armatei ruse se infiltrează în oraș, explică un comandant al unui batalion ucrainean de drone.

Rapoartele comandamentului militar ucrainean sunt alcătuite din ‘tot mai multe minciuni’, a scris în acest timp pe Facebook fostul ministru ucrainean al apărării, Vitali Deinega.

‘Practic am pierdut Pokrovsk, ceea ce înseamnă că nu mai are sens nici să apărăm Mirnograd’, estimează fostul ministru, referindu-se la orașul satelit care depinde de logistica ce vine din direcția Pokrovsk.

În opinia lui Vitali Deinega, dacă trupele ucrainene nu sunt retrase rapid de acolo, nu doar că vor fi pierduți mulți soldați foarte motivați, dar în plus ‘ne-am putea găsi într-o situație în care nu va mai rămâne nimeni să astupe breșa de pe front, iar fortificațiile săpate în ariergarda noastră vor cădea rapid în mâinile inamicului’.

Trupele de elită ucrainene aduse pe front nu au schimbat situația

Două unități de elită ucrainene, care au fost desfășurate acolo săptămâna trecută, nu reușesc să aducă progrese într-un oraș unde deja luptă diverse brigăzi și regimente mult mai mari, a remarcat pe Facebook bloggerul militar și operatorul de drone ucrainean Iuri Butusov.

‘Provocarea este de a asigura logistica și libertatea de manevră pentru cei care sunt deja acolo’, explică acesta, în timp ce de pe front vin relatări conform cărora dronele rusești distrug toate vehiculele care încearcă să aducă muniții și materiale medicale pentru formațiunile ucrainene semi-încercuite.

Alți observatorii ucraineni au comparat evoluția bătăliei de la Pokrovsk cu contraofensiva rusă din Kursk, semnalând că situația pe frontul de la Pokrovsk a început să se deterioreze odată cu sosirea unității de drone rusești ‘Rubikon’ în primăvară.

‘La fel ca în Kursk, inamicul a preluat mai întâi controlul asupra tuturor rutelor logistice cu ajutorul dronelor. Apoi a înaintat cu infanteria’, a explicat corespondenta militară Yulia Kirienko-Merinova de la rețeaua de televiziune TSN, subliniind că până acum comandamentul militar ucrainean nu a reușit să găsească o soluție în fața acestei tactici rusești, în ciuda utilizării tot mai extinse a dronelor pentru a compensa deficitul de trupe.

Totuși, apărarea orașului Pokrovsk nu este încă sortită eșecului, a apreciat luni analistul militar Oleksandr Kovalenko într-o analiză pentru grupul Rezistența Informativă. Acesta consideră că demiterea comandantului corpului rus de armată 51 demonstrează că la Moscova comandamentul rus nu este mulțumit de realitatea de pe teren, contrar a ceea ce a declarat șeful Statului Major al armatei ruse, generalul Valeri Gherasimov, care a spus că la Pokrovsk trupele ucrainene sunt ‘blocate’.

În loc să se concentreze exclusiv pe încercuirea orașului Pokrovsk, remarcă Oleksandr Kovalenko, acel corp al armatei ruse a încercat să avanseze către Dobropillia, dar nu a reușit să atingă niciunul dintre aceste obiective și a suferit pierderi grele.

Cucerirea orașului Pokrovsk ar duce la controlul aproape total asupra regiunii Donbas de către Rusia

Între trei și opt kilometri separă în prezent cele două grupuri de forțe rusești care încearcă să încercuiască Pokrovsk dinspre vest și est, ceea ce dă speranțe forțelor ucrainene care continuă să contraatace la nord-est de oraș pentru a reduce presiunea asupra unităților ucrainene.

Potrivit Ministerului rus al Apărării, trupele sale continuă să înainteze în Pokrovsk și să elimine acolo ceea ce descrie drept formațiuni ale armatei ucrainene încercuite în apropierea gării și a zonei industriale. Kievul neagă că unități ale sale ar fi încercuite, dar prin ‘încercuire’ rușii descriu mai degrabă o situație tactică în care trupele inamice nu sunt încercuite complet, ci doar parțial, dar căile lor de evacuare și aprovizionare rămase se află în bătaia artileriei și a dronelor rusești.

Asaltul asupra orașului Pokrovsk, un important nod logistic, face parte din strategia Rusiei de ocupa întreaga regiune a Donbasului, formată din provinciile Donețk și Lugansk și pe care Ucraina o mai controlează în proporție de circa 10%.

Cucerirea orașului Pokrovsk, supranumit ‘poarta către Donețk’ de către presa rusă, și a orașului Kostiantinivka la nord-est, pe care trupele ruse încearcă de asemenea să-l încercuiască, ar oferi armatei ruse o platformă pentru a înainta mai departe spre nord, către ultimele două mari redute ucrainene din Donețk, orașele Kramatorsk și Sloviansk.

Avansul trupelor rusești în Ucraina s-a menținut constant în octombrie, iar regiunea estică Donețk rămâne cea mai amenințată, potrivit unei analize AFP pe baza datelor furnizate de Institutul american pentru Studiul Războiului (ISW). Conform acestor date, Rusia a ocupat în octombrie încă 461 de kilometri pătrați de teritoriu ucrainean, față de 447 de kilometri pătrați în septembrie, iar media lunară pe anul în curs este apropiată de aceste cifre.

