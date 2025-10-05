Președintele rus Vladimir Putin a declarat că furnizarea de rachete de croazieră Tomahawk către Ucraina ar conduce la „distrugerea relaţiilor” dintre Rusia și Statele Unite și ar marca „o nouă etapă calitativă de escaladare”.

Într‑un mesaj transmis printr‑un videoclip difuzat de reporterul TV de stat Pavel Zarubin, Putin a afirmat:

„Am spus deja că acest lucru va duce la distrugerea relaţiilor noastre. Cel puţin, a tendinţelor pozitive emergente în aceste relaţii. Aşadar, spun ceea ce gândesc, iar modul în care vor evolua lucrurile nu depinde doar de noi şi nu depinde doar de mine”.

Discuții la Washington și întâlniri la vârf

Avertismentul vine în contextul în care la Washington se discută posibilitatea furnizării Ucrainei de rachete cu rază lungă de acțiune, iar tensiunile au fost alimentate și de recentele întâlniri la nivel înalt între liderii SUA și Rusiei.

Oficialii americani au recunoscut că analiza includerii Tomahawk în ajutorul militar pentru Kiev este în curs, în timp ce administrarea bugetară și probleme de aprovizionare complică orice decizie finală.

Capacitate și limitări tehnice în SUA

Surse citate de Reuters avertizează că, practic, transferul Tomahawk ar putea fi dificil: stocurile rachetelor sunt în mare parte alocate Marinei SUA și altor necesități, iar utilizarea lor de către Kiev ar ridica și problema participării efective a personalului american, pe care Kremlinul o consideră un pas direct spre escaladare.

Rachetele Tomahawk au o rază de acțiune de circa 2.500 km, ceea ce ar plasa adâncimea Federației Ruse — inclusiv regiuni din apropierea Moscovei — în raza de acțiune.

