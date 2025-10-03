Vladimir Putin replică indirectă lui Nicușor Dan: Manipularea voinței poporului, așa cum s-a întâmplat în România, nu va funcționa

Vladimir Putin a făcut o referire indirectă la Călin Georgescu și anularea alegerilor prezidențiale din România de anul trecut, într-un discurs ținut joi seara, la Soci, în cadrul sesiunii plenare a Clubului Valdai, informează Tass, potrivit Antena 3 CNN. Reacția lui Putin a venit la doar câteva ore după ce Nicușor Dan a prezentat, la Copenhaga, la un summit UE, un raport despre anularea alegerilor prezidențiale din România, în 2024.

„Establishmentul nu este dispus să renunțe la putere, înșelându-și în mod deschis propriii cetățeni, escaladând situația pe plan extern și recurgând la orice fel de trucuri în propriile țări – din ce în ce mai mult la limita legii, dacă nu chiar dincolo de aceasta. Însă transformarea la nesfârșit a procedurilor electorale democratice într-o farsă și manipularea voinței poporului, așa cum s-a întâmplat, de exemplu, în România, nu va funcționa”, a subliniat Putin.

Liderul de la Kremlin a adăugat că procese similare sunt observate în „multe țări”, fără a le nominaliza.

„Unele țări încearcă să-și interzică oponenții politici, care deja câștigă mai multă legitimitate și încredere din partea alegătorilor. Știm, am trecut prin asta”, a spus Putin. „Dar nu funcționează. Interdicțiile nu funcționează.”

Conform TASS, Putin a spus că datele cercetărilor sociologice din țările europene arată „o respingere tot mai mare a ambițiilor exorbitante ale elitelor politice din aceste țări”.

„Liderii țărilor lor să se ocupe de problemele cetățenilor lor, să aibă grijă de siguranța și calitatea vieții lor și să nu alerge după himere”.

Reacția lui Putin vine după un summit de la Copenhaga unde liderii UE au discutat despre interferențele Rusiei în alegerile din România și Republica Moldova.

