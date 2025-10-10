Autoritățile de la Moscova acuză Republica Moldova că ar încerca să transforme țara într-o „bază de aprovizionare pentru regimul criminal de la Kiev”.

Declarația aparține viceministrului rus de externe Mihail Galuzin, care a vorbit pentru publicația Izvestia, fiind citat de agenția TASS, considerată un instrument de propagandă al Kremlinului.

„Considerăm strategia militară a ţării pentru 2025–2035, aprobată de guvernul Republicii Moldova, ca pe un alt pas orientat spre militarizarea ţării, apropierea de NATO şi transformarea ei într-o bază de aprovizionare pentru regimul criminal de la Kiev”, a declarat oficialul rus.

Galuzin a susținut că „acesta este obiectivul pe care sponsorii occidentali ai conducerii moldoveneşti îl urmăresc activ sub masca integrării europene”.

Moscova acuză Chișinăul de orientare „anti-rusă”

Diplomatul rus a mai afirmat că noua strategie militară a Republicii Moldova ar avea o orientare „anti-rusă”, în ciuda apelurilor Moscovei la dialog.

„În ciuda dovezilor substanţiale ale ţării noastre privind dorinţa de a dezvolta un dialog pragmatic şi de respect reciproc cu Moldova, bazat pe egalitate şi neamestec în treburile interne, această strategie este anti-rusă”, a spus Galuzin.

NATO, din nou ținta criticilor Kremlinului

Viceministrul rus a acuzat totodată creșterea influenței NATO în Republica Moldova, susținând că Alianța ar contribui la „militarizarea” țării.

„An după an, livrările de arme ale NATO către ţară cresc. Militarii moldoveni participă regulat la exerciţii multinaţionale cu ţările alianţei, atât pe teritoriul naţional, cât şi în afara acestuia”, a declarat el.

Galuzin a adăugat că „numai în 2024 au avut loc peste 30 de astfel de exerciţii”, iar „cu sprijinul NATO, în Moldova se implementează 18 proiecte pe termen lung”.

„Nu este o coincidenţă faptul că un element-cheie al noii strategii militare este prevederea conform căreia instruirea militară a militarilor moldoveni se va desfăşura «în conformitate cu standardele NATO»”, a concluzionat oficialul rus.

Context politic: Chișinăul, tot mai aproape de UE

Declarațiile lui Mihail Galuzin vin la scurt timp după alegerile parlamentare din Republica Moldova, în care partidul pro-european PAS, condus de președinta Maia Sandu, a obținut peste 50% din voturi.

Noua strategie militară a Chișinăului, pentru perioada 2025–2035, pune accent pe modernizarea forțelor armate și consolidarea cooperării internaționale, inclusiv prin programe de instruire și securitate în cadrul parteneriatelor europene și euroatlantice.

