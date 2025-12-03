6.1 C
București
miercuri, 3 decembrie 2025
caută...
AcasăSocialMonica Hunyadi, aflată în zborurile private Nordis, face parte din conducerea ESZ...

Monica Hunyadi, aflată în zborurile private Nordis, face parte din conducerea ESZ Prahova ce ar fi provocat criza apei din Prahova

SocialȘtirile zilei
Actualizat:
Catalin Serban
de Catalin Serban
monica hunyadi nordis
Foto Facebook George Sorin, 2 decembrie 2025

Monica Hunyadi, care s-a aflat în zborurile private plătite de Nordis, face parte din conducerea firmei de stat ESZ Prahova, instituție acuzată de ministra Mediului că a provocat criza apei din Prahova.

Monica Hunyadi, care a călătorit cu avioane private plătite de compania Nordis, ocupă o funcție de conducere în compania de stat Exploatare Sistem Zonal (ESZ) Prahova, informează G4Media.

Ce acuză Ministerul Mediului în această situație


ESZ este una dintre instituțiile acuzate marți de ministra Mediului, Diana Buzoianu, că ar fi contribuit la declanșarea crizei apei din Prahova și Dâmbovița prin neinformarea corectă a autorităților locale și a populației.

Diana Buzoianu a acuzat marți Administraţia Bazinală de Apă (ABA) Buzău-Ialomiţa și ESZ Prahova că nu au transmis oficial riscurile generate de operațiunea de curățare a bazinului de acumulare Paltinu.

În urma acestei situații, peste 100.000 de oameni, precum și școli și spitale, au rămas fără apă potabilă.

OMV Petrom a fost nevoit, de asemenea, să oprească centrala electrică de la Brazi, care asigura aproape 10% din consumul zilnic de energie electrică.

Venituri din trei companii de stat

Monica Hunyadi a călătorit în 2022 în mai multe zboruri cu avioane private închiriate de Nordis, companie intrată în insolvență în octombrie 2024. În unele dintre aceste zboruri au fost prezenți lideri PSD, potrivit documentelor de zbor publicate de G4Media.

În 2024 a obținut venituri de la trei companii de stat: salariu de la ESZ Prahova, precum și indemnizații de membru în consiliile de administrație ale Electrificare CFR și Autorității de Siguranță Feroviară Română.

Urmărește România Liberă pe  Twitter, Facebook și Google News!

Catalin Serban
Catalin Serban
Cătălin Șerban scrie în presă din anul 2019, iar din februarie 2021 la România Liberă. A fost director de comunicare al Alianței Naționale pentru Restaurarea Monarhiei și președinte al acestei organizații.A primit din partea Casei Regale a României, în anul 2015, Medalia „Regele Mihai pentru Loialitate" și, în anul 2024, „Crucea Casei Regale a României” pentru organizarea excelentă a Alianței Naționale pentru Restaurarea Monarhiei și pentru devotamentul cu care a promovat ideile și cauza monarhică.
Cele mai citite

Ilie Bolojan merge miercuri și joi în vizită oficială în Austria. Întrevedere cu Viktor Orban la Budapesta

Politică Catalin Serban - 0
Prim-ministrul Ilie Bolojan va efectua o vizită oficială, miercuri și joi, în Austria, la invitația cancelarului Christian Stocker, urmând ca în drum spre Viena...

Administrația Trump va lărgi lista țărilor ai căror cetățeni nu vor mai intra în SUA

Internațional Catalin Serban - 0
Administrația Trump se pregătește să lărgească lista țărilor ai căror cetățeni nu vor mai avea voie să intre în Statele Unite în urma atacului...

Discuții Putin-Witkoff: Nu s-a ajuns la nici un „compromis” privind teritoriile ocupate de Rusia în Ucraina

Criza din Ucraina Catalin Serban - 0
Nu s-a ajuns la niciun 'compromis' privind teritoriile ocupate de Rusia în Ucraina în urma unei întâlniri considerate 'utile' care a avut loc marți...
Ultima oră
Pe aceeași temă

România Liberă este membru al Reporters without Frontiers. Raportul nostru pe Transparency ca participanți ai Journalism Trust Initiative (JTI) poate fi accesat aici.

Abonează-te la ediția digitală a cotidianului România Liberă

Cumpără Ediția Digitală

Susține
România Liberă

Disponibil pentru toată lumea,
finanțat de cititori.

Donează

© 2024 România Liberă Media Group. Toate drepturile rezervate.