Mobilizare fără precedent în Ligue 1! Șapte cluburi cer eliberarea jurnalistului Christophe Gleizes, condamnat în Algeria

Cazul reporterului francez, acuzat de „apologie a terorismului”, provoacă reacții în lanț în lumea fotbalului.

Lumea fotbalului francez se solidarizează cu jurnalistul Christophe Gleizes, colaborator al revistelor So Foot și Society, aflat în detenție în Algeria. În vârstă de 36 de ani, reporterul a fost condamnat la sfârșitul lunii iunie la șapte ani de închisoare pentru „apologia terorismului”, o acuzație pe care colegii săi și organizațiile de presă o consideră nedreaptă și absurdă.

Gleizes a ajuns în Algeria în mai 2024 pentru a realiza un reportaj despre clubul Jeunesse Sportive de Kabylie (JSK), una dintre cele mai importante echipe din țară, situată în orașul Tizi Ouzou, în regiunea Kabyliei. Potrivit Le Figaro, autoritățile algeriene l-au acuzat de colaborare cu un conducător al clubului, membru al Mișcării pentru Autodeterminarea Kabyliei (MAK), organizație declarată teroristă în 2021.

Procesul în apel al jurnalistului va avea loc pe 3 decembrie, iar numeroase instituții și personalități din Franța s-au mobilizat în sprijinul său.

Șapte cluburi din Ligue 1 se implică în campania pentru eliberare

La inițiativa organizației Reporteri fără Frontiere (RSF), șapte cluburi din prima ligă franceză și-au exprimat public solidaritatea cu jurnalistul aflat în detenție: OGC Nice, RC Lens, Paris FC, FC Lorient, FC Nantes, AJ Auxerre și Le Havre AC.

„Această mobilizare fără precedent a lumii fotbalului pentru un jurnalist sportiv arată absurditatea condamnării lui Christophe Gleizes, care se află în prezent în detenţie în Algeria. Sperăm că vestea acestui angajament va ajunge la el acolo unde se află, dincolo de gratiile închisorii”, a declarat Thibaut Bruttin, directorul general al RSF.

Inițiativa marchează un moment rar de unitate între cluburile din Ligue 1, care au ales să se alăture apelului internațional pentru eliberarea reporterului. Campania de sprijin a fost preluată și de Liga Profesionistă de Fotbal (LFP) și de Federația Franceză de Fotbal (FFF), ambele instituții declarându-și sprijinul necondiționat pentru Christophe Gleizes.

În același timp, mai multe personalități din fotbalul mondial, printre care fostul campion mondial brazilian Raí, antrenorii Vahid Halilhodžić, Claude Le Roy și Hervé Renard, s-au alăturat apelului lansat de RSF.

Palatul Élysée a reacționat la rândul său, transmițând că subiectul se află pe agenda diplomatică a Franței.

„Ne gândim şi la compatriotul nostru Christophe Gleizes, a cărui eliberare o dorim cu ardoare. Lucrăm în acest sens”, se arată într-un comunicat al Președinției franceze, difuzat după eliberarea romancierului Boualem Sansal, un alt caz sensibil în relațiile franco-algeriene.

Familia jurnalistului a salutat sprijinul primit din partea lumii sportive și politice, exprimându-și speranța că detensionarea relațiilor dintre Franța și Algeria ar putea duce la o soluție favorabilă.

„Sperăm ca grațierea acordată lui Boualem Sansal să fie un semn al reconcilierii și al bunăvoinței. Christophe a venit în Algeria pentru a face jurnalism, nu politică. Vrem doar să se întoarcă acasă”, au transmis rudele sale într-o scrisoare deschisă.

Cazul Christophe Gleizes devine astfel un simbol al libertății presei în contextul fragil al relațiilor diplomatice dintre cele două țări. În așteptarea procesului din 3 decembrie, presiunea publică și mediatică asupra autorităților algeriene crește de la o zi la alta.

