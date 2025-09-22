Mitriță se retrage de la echipa națională! Decizie surprinzătoare a mijlocașului român

La 30 de ani, fotbalistul a anunțat printr-o scrisoare deschisă că se retrage din tricoul României.

Alexandru Mitriță (30 de ani) a anunțat oficial că își încheie parcursul la echipa națională a României. Decizia a fost comunicată prin intermediul unei scrisori publicate de FRF, în care fotbalistul și-a explicat motivele și a transmis un mesaj emoționant către suporteri, colegi și staff.

„După aproape 14 ani de când am îmbrăcat pentru prima dată tricoul unui lot național și mai bine de 7 ani de la debutul la prima reprezentativă, a venit momentul să iau o decizie grea, dar necesară: mă retrag de la echipa națională a României.”

Mitriță a explicat că distanța mare din China, unde joacă în prezent pentru Zheijang FC, face extrem de dificilă prezența constantă la acțiunile echipei naționale:

„Astăzi, la 30 de ani, mă aflu într-un moment al carierei în care trebuie să fac alegeri dificile. Joc în China, iar distanțele sunt uriașe. Drumurile lungi și timpul scurt fac extrem de dificilă prezența constantă la echipa națională. (…) E o decizie luată cu sufletul strâns, dar cu convingerea că este cea mai bună pentru mine și familia mea în acest moment al vieții mele.”

„Naționala va rămâne mereu în inima mea”

În scrisoarea sa, mijlocașul a ținut să mulțumească selecționerilor, colegilor și fanilor:

„Vreau să le mulțumesc selecționerilor alături de care am avut onoarea să lucrez. (…) Le mulțumesc colegilor mei, cu care am împărțit vestiarul, bucuriile și dezamăgirile, dar mai ales momentele unice care ne vor lega pe viață. Și mai presus de toate, vă mulțumesc vouă, suporterilor. (…) Naționala va rămâne mereu în inima mea. Chiar dacă nu voi mai fi pe teren în tricoul României, voi rămâne un suporter al echipei naționale și voi trăi cu aceeași emoție fiecare meci al tricolorilor. Hai, România!”

Mitriță a adunat 23 de meciuri pentru prima reprezentativă, reușind să marcheze 4 goluri de la debutul din 24 martie 2018, într-un amical cu Israel.

Transferat în această vară la Zheijang FC, în China, fotbalistul are deja 11 meciuri, 8 goluri și 4 pase decisive pentru noua sa echipă.

Culisele retragerii sale scot la iveală și tensiuni. Surse apropiate naționalei susțin că Mitriță a fost nemulțumit după ce a jucat doar câteva minute în amicalul cu Canada și deloc în meciul oficial cu Cipru. „Bat atâta drum din China și nu joc deloc în preliminarii?!”, s-ar fi plâns fotbalistul apropiaților.

În plus, Mircea Lucescu nu îl considera un om de bază, criticând în special jocul său fără minge. Mihai Rotaru, patronul Universității Craiova, a recunoscut că lipsa unui rol important la echipa națională a contat în decizia lui Mitriță de a pleca în China: „Dacă echipa națională nu are nevoie de mine, mai bine plec.”

