Mititelu acuză rivala din oraș! FCU Craiova, exclusă din Liga 3, dar finanțatorul promite să conteste decizia

Patronul oltenilor susține că Federația a acționat abuziv și dă vina pe CS Universitatea pentru prăbușirea clubului său.

Adrian Mititelu (57 de ani), patronul FCU Craiova, reacționează dur după ce echipa sa a fost exclusă din Liga 3. Decizia Comisiei de Disciplină a venit pe fondul datoriilor acumulate de club, care începuse sezonul 2025/2026 cu o penalizare-record de 106 puncte.

Mititelu nu acceptă hotărârea și anunță că o va contesta în instanță, fiind convins că formația sa nu va fi scoasă definitiv din campionat. „Există o primă decizie de excludere, dar asta nu înseamnă că e în vigoare. E ca un condamnat în primă instanță, dar care nu urmează să fie «încarcerat». Mai e o instanță până la «încarcerare». Eu nu cred că va fi așa. Se va întâmpla așa doar dacă vor să-și facă harakiri!”, a declarat finanțatorul pentru gsp.ro.

„Mi-au făcut o clonă în oraș”

Patronul oltenilor consideră că existența rivalei CS Universitatea Craiova, susținută de autorități și de mediul de afaceri local, a contribuit decisiv la colapsul echipei sale. „Sunt lucruri petrecute mai mult în ultimii ani, când n-am mai putut să fac față concurenței neloiale făcute de echipa pe care au creat-o ei. Mi-au făcut o clonă în oraș, m-au adus în situația în care veniturile să fie zero, eu eram nevoit să bag câte trei milioane de euro pe an, de la mine, ca s-o țin la un nivel foarte bun. Dar la un moment dat n-am mai putut”, a spus Mititelu.

Acesta recunoaște datoriile clubului, dar afirmă că sunt rezultatul unor „abuzuri de 14 ani”. Printre creditorii menționați în decizia Comisiei se regăsesc foști jucători precum Aurelian Chițu, Vlad Achim, dar și Marcel Pușcaș ori Maurizio Morra.

„Sunt datorii, nu le neg, dar datoriile mele provin dintr-o sarabandă de abuzuri de 14 ani de zile!”, a mai adăugat Mititelu.

Lupta se mută în instanță

Finanțatorul oltenilor spune că va ataca decizia la Tribunalul București, evitând procedurile sportive. „Cel mai mult contează faptul că decizia CJUE din 1 august spune clar că deciziile federațiilor sportive nu mai pot fi definitive, iar ele pot fi atacate. Prin urmare, orice decizie a Federației și a Comisiei de Disciplină e supusă instanțelor civile. Eu nu merg la nicio instanță a Federației, cum spun ei, ci merg direct la instanțele civile!”, a explicat acesta.

Mititelu consideră că odată ce va fi depusă contestația, excluderea nu mai poate fi pusă în aplicare: „Conform legii, din momentul în care eu contest la instanță această decizie, ei nu mai pot face nimic. Eu nu cred că vom fi scoși din competiție”.

În acest moment, FCU Craiova nu se poate înscrie nici în Liga 4 Dolj, unde sezonul a început deja. Singura perspectivă ar fi o reluare a activității în ligile județene, începând cu ediția viitoare.

Până atunci, echipa continuă să joace, cel puțin temporar. „Meciul de vineri se joacă 100% cu CSO Filiași. Ei, în nebunia lor de regulament, pun în aplicare decizia doar după ce se epuizează căile lor, ale Federației. Noi vom contesta în instanța civilă, iar ei vor decide dacă respectă legea”, a spus Mititelu.

