Mirra Andreeva, start fulminant la US Open! Victorie categorică în 55 de minute contra Alyciei Parks

De către
Dragos Soneriu
-
2025 us open day 2
NEW YORK, NEW YORK - AUGUST 25: Mirra Andreeva returns a shot against Alycia Parks of the United States during their Women's Singles First Round match on Day Two of the 2025 US Open at USTA Billie Jean King National Tennis Center on August 25, 2025 in the Flushing neighborhood of the Queens borough of New York City. (Photo by Matthew Stockman/Getty Images)

Rusoaica de 18 ani a pierdut un singur game și a devenit cea mai tânără jucătoare din ultimii 6 ani cu un set la zero la Flushing Meadows.

Mirra Andreeva (18 ani, locul 5 WTA) a avut un debut perfect la US Open 2025. Tânăra rusoaică a trecut fără emoții de americanca Alycia Parks (locul 56 WTA), pe care a învins-o cu 6-0, 6-1, într-un meci care a durat doar 55 de minute.

Andreeva a dominat încă de la început. A câștigat primul break în chiar game-ul inaugural și s-a distanțat rapid la 4-0, fără ca adversara să găsească soluții. Parks a părut complet ieșită din ritm și a cedat primul set cu 0-6 după numai 23 de minute.

Setul al doilea a început mai echilibrat, americanca reușind să câștige primul său game. A fost însă doar o iluzie. De acolo, Andreeva a defilat din nou și a închis meciul cu 6-1, obținând una dintre cele mai clare victorii ale zilei inaugurale.

Peste jumătate din puncte, „cadou”

Statistica a arătat diferența uriașă de nivel dintre cele două jucătoare. Andreeva a câștigat 54 din cele 78 de puncte jucate, dar mai mult de jumătate (54%) au venit pe greșelile neforțate ale adversarei. Parks a comis nu mai puțin de 29 de erori, într-o prestație extrem de nesigură.

La 18 ani și 117 zile, Mirra Andreeva a devenit cea mai tânără jucătoare din ultimii 6 ani care reușește un set la zero la US Open. Ultima dată când s-a întâmplat acest lucru a fost în 2019, când Iga Swiatek, la 18 ani și 87 de zile, încheia un set cu 6-0.

Andreeva obține astfel prima sa victorie de la Wimbledon încoace, competiție unde a ajuns până în sferturi. La Flushing Meadows, va încerca să depășească pentru prima dată în carieră bariera turului al doilea. Următoarea adversară va fi o conațională, Anastasia Potapova.

