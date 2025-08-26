Mirra Andreeva, start fulminant la US Open! Victorie categorică în 55 de minute contra Alyciei Parks

Rusoaica de 18 ani a pierdut un singur game și a devenit cea mai tânără jucătoare din ultimii 6 ani cu un set la zero la Flushing Meadows.

Mirra Andreeva (18 ani, locul 5 WTA) a avut un debut perfect la US Open 2025. Tânăra rusoaică a trecut fără emoții de americanca Alycia Parks (locul 56 WTA), pe care a învins-o cu 6-0, 6-1, într-un meci care a durat doar 55 de minute.

Andreeva a dominat încă de la început. A câștigat primul break în chiar game-ul inaugural și s-a distanțat rapid la 4-0, fără ca adversara să găsească soluții. Parks a părut complet ieșită din ritm și a cedat primul set cu 0-6 după numai 23 de minute.

Setul al doilea a început mai echilibrat, americanca reușind să câștige primul său game. A fost însă doar o iluzie. De acolo, Andreeva a defilat din nou și a închis meciul cu 6-1, obținând una dintre cele mai clare victorii ale zilei inaugurale.

Peste jumătate din puncte, „cadou”

Statistica a arătat diferența uriașă de nivel dintre cele două jucătoare. Andreeva a câștigat 54 din cele 78 de puncte jucate, dar mai mult de jumătate (54%) au venit pe greșelile neforțate ale adversarei. Parks a comis nu mai puțin de 29 de erori, într-o prestație extrem de nesigură.

La 18 ani și 117 zile, Mirra Andreeva a devenit cea mai tânără jucătoare din ultimii 6 ani care reușește un set la zero la US Open. Ultima dată când s-a întâmplat acest lucru a fost în 2019, când Iga Swiatek, la 18 ani și 87 de zile, încheia un set cu 6-0.

Andreeva obține astfel prima sa victorie de la Wimbledon încoace, competiție unde a ajuns până în sferturi. La Flushing Meadows, va încerca să depășească pentru prima dată în carieră bariera turului al doilea. Următoarea adversară va fi o conațională, Anastasia Potapova.

Urmărește România Liberă pe X, Facebook și Google News!