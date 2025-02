Mirra Andreeva, sărbătoare cu suc „0” și un premiu de 600.000 de dolari! Cum se inspiră rusoaica de la Federer și LeBron James

Mirra Andreeva a devenit cea mai tânără câștigătoare a turneului de la Dubai, după un parcurs impresionant în care a eliminat trei campioane de Grand Slam.

La doar 17 ani, sportiva rusă a urcat în premieră în top 10 WTA și a vorbit despre felul în care își va sărbători succesul, dar și despre impactul financiar al acestui trofeu.

Performanța de excepție a Mirrei Andreeva la turneul WTA 1000 de la Dubai i-a adus nu doar un trofeu important, ci și o ascensiune fulminantă în clasamentul mondial. După ce le-a învins pe Elena Rybakina, Iga Swiatek și Marketa Vondrousova, rusoaica a devenit cea mai tânără jucătoare din istorie care câștigă acest turneu și prima din generația ei care intră în top 10 WTA.

La doar 17 ani și 301 zile, Andreeva este cea mai tânără jucătoare care ajunge în top 10 WTA din 2006 încoace, când Nicole Vaidisova reușea aceeași performanță la 17 ani și 106 zile.

Mirra Andreeva, sărbătoare inedită după victoria de la Dubai

După victoria istorică, Mirra Andreeva a fost întrebată cum va celebra succesul, având în vedere că jucătorii de top obișnuiesc să ciocnească un pahar de șampanie după astfel de momente.

„Întotdeauna îi văd pe câștigători bând șampanie, dar eu nu pot să fac asta pentru că nu am încă 18 ani. În aprilie, voi putea în sfârșit să ciocnesc un pahar de șampanie, dar până atunci mă voi bucura cu un suc „0”. Sper să am ocazia să sărbătoresc așa de multe ori în viitor!”, a declarat rusoaica, citată de Punto de Break.

În plus, trofeul de la Dubai i-a adus și un cec consistent de 600.000 de dolari, cel mai mare premiu din cariera sa. Deși are deja câștiguri de peste 2,5 milioane de dolari de la începutul carierei sale profesioniste, Andreeva nu știe încă pe ce îi va cheltui:

„Încă nu știu ce vreau să-mi cumpăr cu banii din premiu. Simt că am tot ce îmi doresc deja: mi-am atins obiectivul pentru acest an prin câștigarea unui turneu WTA 1000, am familia mea lângă mine și o echipă care mă susține. Chiar nu știu dacă îmi voi face vreun cadou.”

Inspirată de Federer și LeBron James

Andreeva a dezvăluit că înaintea turneului de la Dubai a urmărit din nou celebra finală de la Australian Open 2017, dintre Roger Federer și Rafael Nadal.

„M-am gândit: Doamne… cum poate el să joace atât de bine? Este ceva extraordinar. M-a inspirat și m-a motivat”, a spus rusoaica.

De asemenea, unul dintre modelele ei din afara tenisului este starul NBA LeBron James, de la care a învățat importanța controlului mental în momentele dificile.

„Este ușor să joci bine când totul merge în favoarea ta, dar ceea ce te face un mare campion este să găsești puterea de a câștiga și când nimic nu funcționează. Am urmărit multe interviuri cu LeBron, în care vorbea despre importanța mentalității. Am încercat să pun în aplicare ce am învățat de la el și a funcționat”, a mai declarat Andreeva.

Țintește un nou succes la „Sunshine Double”

După succesul din Dubai, Mirra Andreeva devine una dintre favoritele turneelor de la Indian Wells și Miami, competiții din categoria WTA 1000, cunoscute sub numele de „Sunshine Double”.

Dacă va avea un parcurs solid în Statele Unite, Andreeva ar putea urca și mai sus în clasamentul WTA, având avantajul de a nu avea puncte de apărat, deoarece anul trecut a fost eliminată în primul tur la Indian Wells, iar la Miami nu a participat.

