Mirel Rădoi, criză de nervi după Craiova – Petrolul! „Nu ai cum să scuipi propriii jucători”

Antrenorul oltenilor a răbufnit după victoria cu 2-0 și a avut un mesaj dur pentru fani.

Universitatea Craiova a învins-o cu 2-0 pe Petrolul Ploiești în etapa a 7-a din Superliga, dar succesul nu a venit fără tensiuni. Mirel Rădoi, vizibil iritat în timpul meciului, a explicat la finalul partidei ce l-a făcut să reacționeze nervos și să aibă un conflict cu spectatori aflați la VIP.

După golul lui Baiaram pentru 2-0, antrenorul a izbucnit, a strigat spre tribună și a lovit banca de rezerve. La flash-interviu, Rădoi a detaliat momentul și și-a exprimat nemulțumirea față de comportamentul unor suporteri.

„M-am certat cu banca. Nu mă pot abține, și eu sunt om. De o lună nu m-am tuns, mă bărbieresc în avion, în pungă, sunt alături de jucători. Nu sunt normale reacțiile, dar și eu sunt om, am reacțiile mele, chiar dacă uneori nu sunt cele corecte. O să rămân pe bancă, iar dacă nu le convine, să vină suporterii să antreneze”, a spus Rădoi.

„Nu ai cum să-ți scuipi propriii jucători”

Tehnicianul de 44 de ani a criticat vehement atitudinea din tribune, considerând că în loc să ajute echipa, unii fani au ales să-i jignească pe jucători.

„E vorba de reacții care nu sunt normale. Nu ai cum la 0-0 să scuipi propriii jucători, chiar nu sunt normale reacţiile astea. Nu ai cum la 1-0 să cerți jucătorii, nu ai cum la 1-0 să spui despre X sau Y. Nu prea m-au certat, din fotoliu toată lumea ştie fotbal, e vorba de reacţii care nu sunt normale, trebuie să-ţi încurajezi jucătorii, înţeleg că toată lumea e pretenţioasă, trebuie să înţeleagă că jucătorii nu sunt roboţi”, a declarat antrenorul Craiovei.

Rădoi a subliniat că atmosfera din tribune poate cântări enorm și în cupele europene:

„Din păcate, dacă vom continua cu atmosfera asta și cu Istanbul, nu avem nicio șansă să ne calificăm. Totul depinde de comportamentul fanilor, dacă sunt alături de echipă sau împotrivă”, a punctat acesta.

„Viața a fost dură cu mine, poate de aceea sunt prost și am așteptări mari”

În continuare, Rădoi a avut un discurs încărcat de emoție și sinceritate:

„Nu mă doare, viața a fost dură cu mine, poate de aceea de multe ori sunt prost și am așteptări mari de la oameni. Viața e dură, așa a fost mereu. Din păcate, asta e. Mergem înainte sau renunțăm”, a transmis tehnicianul.

În privința lotului, Rădoi a confirmat că nu va mai trece trei portari pe foaia de joc la meciurile de acasă și a explicat că doar o ofertă concretă ar putea schimba situația lui Popescu. Totodată, așteaptă vești despre starea lui Baiaram, accidentat în finalul partidei.

„Îi simt pe jucători mai doritori ca niciodată. Fac o comparație cu atmosfera dinaintea returului cu Hapoel Beer Sheva. Atmosfera și vestiarul îmi dau speranțe pentru joi”, a conchis antrenorul Universității Craiova.

