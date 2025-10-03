Mirel Rădoi, critic după eșecul cu Rakow! Antrenorul Craiovei l-a certat pe Screciu și a vorbit despre limitele echipei

Universitatea Craiova a pierdut cu 0-2 în fața lui Rakow, la debutul în grupele Conference League, iar Mirel Rădoi a tras concluzii dure.

Universitatea Craiova a avut parte de un debut cu emoții în grupele UEFA Conference League, pierzând cu 0-2 în deplasarea de la Rakow. A fost primul meci din istoria clubului oltean în această fază a competiției, iar lipsa de experiență europeană a jucătorilor s-a văzut din plin.

La finalul partidei, Mirel Rădoi a subliniat că echipa sa a arătat lipsă de curaj și personalitate în fața unui adversar mai bine pregătit.

Declarațiile lui Mirel Rădoi după Rakow – Craiova 2-0

Tehnicianul oltenilor a recunoscut că diferența a fost făcută de experiență: „Experiența pe care nu o avem în competiție și-a spus cuvântul. Ne-a lipsit și puțin curaj. Dar cred că experiența a fost decisivă. Nu a fost foarte diferită partitura față de ce am făcut în trecut, doar că am avut o viteză în minus. În anumite momente, ei au fost mult mai deciși. Amorim a avut crampe, dar a terminat partida pe teren, făcea presing în prelungiri. Avem de lucrat la mentalitate, mă refer la tot fotbalul românesc, nu doar la noi!”

Rădoi a insistat asupra limitelor arătate de echipă: „În unele momente ne-am arătat limitele. În fiecare săptămână, facem câte 120 de minute de inițiere. Oricât ne-am pregăti, nu ne iese mereu. Nu vreau să spun că nivelul e scăzut în campionatul României. Puțin doar o ocazie în prima repriză, și aceea venită din tranziție. Mă așteptam la mai mult curaj. Pe centrările lor, când aveam superioritate, am fost panicați. Dacă vrem mai mult, avem nevoie de mai mult curaj, mai multă personalitate. Am părut panicați, deși ei aveau 2, maximum 3 jucători în careul nostru. E o competiție nouă pentru noi. Și eu, și ei avem multe de învățat.”

Un moment decisiv al partidei a fost eliminarea lui Vladimir Screciu în minutul 53, după un fault ca ultim apărător. Antrenorul Craiovei a fost tranșant în privința deciziei luate de elevul său: „Nu voiam să fac doar o schimbare după eliminarea lui Screciu. Pierdeam un moment de schimbări. Îmi pare rău pentru el, pentru că lucrurile astea îl vor costa un viitor transfer. În cel mai rău caz îi pui o mână în față, nu îl ții! Nu mai putem spune că e lipsă de experiență, e jucător de națională. E un jucător la care țin, e pe poziția pe care am jucat și eu, știe lucrurile astea, am vorbit cu el.”

Rădoi a amintit și de faptul că Universitatea Craiova s-a confruntat de mai multe ori cu eliminări: „E deja al doilea meci în care jucăm în 10. Chiar dacă noi am încercat să ne antrenăm cu joker, să pregătim inferioritatea. Le-am zis că nu vreau să antrenez mereu jocul în inferioritate. E păcat că nu am reușit să aducem puncte. Nu vreau să vorbesc despre FCSB. S-a văzut lipsa de experiență, nu pot cataloga într-un singur cuvânt.”

Pentru Universitatea Craiova urmează acum duelurile decisive din grupa Conference League, unde oltenii trebuie să recupereze rapid pentru a spera la calificare.

