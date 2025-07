Mirel Rădoi a rupt tăcerea! Reacție după clinciul cu Mihai Rotaru și victoria dramatică cu U Cluj

Universitatea Craiova a întors scorul în prelungiri și Rădoi a explicat totul: tactică, schimbări, polemici și obiective.

Mirel Rădoi (44 de ani) a comentat la cald victoria dramatică a Universității Craiova în fața celor de la U Cluj, scor 2-1, în etapa a 3-a din Superligă. Oltenii au fost conduși până în minutul 87, dar o dublă semnată de Al Hamlawi a schimbat radical cursul partidei, iar formația din Bănie a legat al doilea succes consecutiv.

La finalul partidei, antrenorul Craiovei a avut un discurs echilibrat, dar și clarificator, în special în ceea ce privește situația tensionată apărută zilele trecute între el și patronul Mihai Rotaru, după ce Rădoi l-a acuzat că face analize tactice la televizor.

„A fost acea declarație după meci, iar a doua zi am avut o discuție cu patronul. Am înțeles ce am de făcut. Nu făcuse o analiză la TV, eu am spus fără să văd. De acum înainte, oricine va mai comenta, eu îmi văd de treaba mea, pentru că se creează polemică și nu vreau să înceapă de la mine”, a spus Rădoi, în direct la Fotbal Club, pe Digi Sport.

„Am fost inspirați. Sper să fim și joi”

Despre meci, tehnicianul oltenilor a recunoscut startul slab și a evidențiat schimbarea tactică din repriza a doua, când Craiova a trecut la un 4-4-2 în romb, care a ajutat la revenire:

„Am început mai greu. Ne-am încăpățânat un pic. Am încercat la pauză să reglăm anumite lucruri. Nu au avut mari situații să fim în panica în care am fost în anumite momente. Am terminat în 4-4-2 în romb. Ne avantajează când se schimbă dinamica jocului”, a explicat Rădoi.

Inspirat a fost și cu introducerea lui Al Hamlawi, autorul ambelor goluri.

„Nu știu dacă am găsit golgheterul, dar este un jucător important, de aceea am și așteptat atât după el. Seamănă cu Cyril Thereau. Mi-a atras atenția, l-am analizat, este un profil foarte greu de marcat în careu, are forță și poate să intre bine în combinații”, a precizat antrenorul.

Probleme de lot și speranțe europene

Rădoi a punctat și asupra accidentărilor din lot și a subliniat importanța refacerii rapide înaintea meciului cu Sarajevo, din Conference League.

„În primul rând, avem nevoie de o refacere foarte bună, și azi am avut ceva probleme. Cred că avem nevoie și de șansă pentru calificare. Sunt convins că și publicul va fi la fel de numeros și prezent. Avem nevoie de public. Noi încercăm ca jucătorii să joace pentru ei”, a declarat Rădoi.

Tot în timpul partidei a apărut o situație rară: Craiova a avut, pentru câteva secunde, 12 jucători pe teren, dar antrenorul a pus totul pe seama unei erori tehnice:

„Am înțeles că acea tabletă nu a înregistrat numărul lui Stefanovic”, a lămurit el incidentul.

Cu 7 puncte din 9 posibile și o atmosferă din nou calmă în vestiar, Universitatea Craiova se pregătește pentru o săptămână decisivă, atât în campionat, cât și în cupele europene. Mirel Rădoi pare decis să țină echipa concentrată și departe de polemici: „Toată lumea are nevoie de liniște, nu trebuie să pornească o furtună de la mine”.

Urmărește România Liberă pe X, Facebook și Google News!