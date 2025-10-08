Mircea Lucescu, nemulțumit înainte de amicalul cu Moldova! „De ce s-a făcut meciul ăsta? Încurcă, încurcă foarte tare!”

Selecționerul României critică oportunitatea partidei-test programate înaintea duelului decisiv cu Austria din preliminariile CM 2026.

Lucescu, iritat de calendar: „Nu știu cu ce ne ajută acest meci”

Mircea Lucescu (80 de ani) a răbufnit înaintea amicalului România – Moldova, programat joi seară pe Arena Națională. În cadrul conferinței de presă premergătoare partidei, selecționerul a criticat dur organizarea jocului de verificare cu doar câteva zile înaintea meciului decisiv cu Austria, din preliminariile Campionatului Mondial 2026.

„Nu știu cu ce ne ajută acest meci. Încurcă, încurcă foarte tare!”, a spus Lucescu, vizibil iritat.

Tehnicianul a explicat că terenul greu și necesitatea de a menaja mai mulți titulari îi complică planurile înaintea confruntării de duminică, pe care o consideră crucială pentru șansele de calificare.

„Ianis și Rațiu nu s-au antrenat două zile. Cinci-șase jucători trebuie să-i las deoparte, să fie proaspeți pentru meciul cu Austria, care contează enorm. Nu poți spune că după meciul cu Moldova, pe un teren greu, te refaci în două zile pentru un meci decisiv. De ce s-a făcut meciul ăsta, dacă nu pot da posibilitatea noilor jucători să joace?”, a adăugat selecționerul.

Ianis Hagi, căpitan cu Moldova. Eissat, debut la echipa națională

Lucescu a anunțat că Ianis Hagi (26 de ani) va purta banderola de căpitan, în timp ce Lisav Eissat (20 de ani), fotbalist născut la Haifa și naturalizat recent, va debuta pentru prima reprezentativă.

„Ianis are cea mai multă experiență dintre cei care vor juca. Iar cu Austria vom vedea”, a spus selecționerul.

„Da, Eissat va fi titular”, a confirmat el despre debutantul cu origini românești.

Eissat, fost internațional israelian de tineret, este eligibil pentru România prin mama și bunica sa, ambele născute în Dorohoi, județul Botoșani.

„Va fi un meci foarte greu cu Moldova”

Chiar dacă a contestat programarea jocului, Lucescu a avertizat că Moldova nu este o echipă de neglijat, amintind evoluțiile bune din ultimele meciuri internaționale.

„Va fi un meci foarte greu. I-am văzut cu Italia, puteau să câștige acel meci în deplasare. Nu e o echipă slabă. Am văzut și meciul cu Israel, iar Israel are jucători cu valoare individuală superioară”, a spus Lucescu.

Selecționerul a adăugat că România trece printr-o perioadă dificilă din cauza numeroaselor accidentări:

„Șaisprezece jucători din acel lot nu au mai jucat, opt au avut accidentări lungi, alți șase au avut accidentări repetate. Vorbim de Răzvan Marin, de Man, într-o perioadă în care aveam nevoie de ei ca de aer.”

Primul duel oficial România – Moldova, eveniment special pe Arena Națională

Partida de joi este primul meci oficial recunoscut de UEFA între cele două naționale la București. FRF a pregătit un program special, cu activități pentru fani și momente artistice:

18:00 – Deschiderea porților și a zonei „Arena Fanilor”

– Deschiderea porților și a zonei „Arena Fanilor” 19:00 – Concert susținut de Guess Who și Zdob și Zdub

România va continua campania de calificare la CM 2026 duminică, 12 octombrie, în meciul crucial cu Austria, tot pe Arena Națională.

Urmărește România Liberă pe X, Facebook și Google News!