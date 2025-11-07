Mircea Lucescu a anunțat lotul României! Stanciu lipsește, FCSB trimite cinci jucători pentru meciurile decisive cu Bosnia și San Marino

România se pregătește pentru ultimele două confruntări din preliminariile Cupei Mondiale 2026.

Selecționerul Mircea Lucescu (80 de ani) a anunțat lista celor 26 de jucători convocați pentru partidele cu Bosnia și San Marino, ultimele din campania de calificare la Campionatul Mondial. România mai are de disputat două meciuri în grupa H — primul, la Zenica, pe 15 noiembrie, într-un duel direct pentru locul secund, și al doilea, pe 18 noiembrie, acasă, împotriva modestei selecționate din San Marino.

„Tricolorii” au nevoie de un rezultat pozitiv în Bosnia pentru a rămâne în cursa locurilor de baraj, însă și poziția a doua este la mare bătaie, în contextul în care echipa lui Lucescu se află pe locul 3, cu 10 puncte, la cinci distanță de liderul Austria și trei de Bosnia.

Absență importantă: Stanciu, lăsat acasă din cauza unei accidentări

Cea mai notabilă absență este cea a căpitanului Nicolae Stanciu, indisponibil din cauza unei accidentări care l-a ținut pe tușă în ultimele cinci partide ale celor de la Genoa. În schimb, campioana FCSB trimite cei mai mulți jucători la lot — cinci la număr: Târnovanu, Tănase, Olaru, Miculescu și Bîrligea.

În premieră, Marian Aioani (Rapid) îi ia locul lui Răzvan Sava între portari, iar Claudiu Petrila (Rapid) îl înlocuiește pe Alexandru Dobre. Mircea Lucescu a păstrat în schimb în lot pe Ștefan Baiaram, de la Universitatea Craiova, în ciuda formei oscilante din ultima perioadă.

Portari: Ionuț Radu (Celta Vigo, 6/0), Ștefan Târnovanu (FCSB, 3/0), Marian Aioani (FC Rapid, 0/0)

Fundași: Andrei Rațiu (Rayo Vallecano, 34/1), Deian Sorescu (Gaziantep FK, 23/0), Virgil Ghiță (Hannover 96, 6/1), Bogdan Racovițan (Raków, 4/0), Adrian Rus (Universitatea Craiova, 22/1), Lisav Eissat (Maccabi Haifa, 1/0), Nicușor Bancu (Universitatea Craiova, 49/2), Alexandru Chipciu (U Cluj, 48/6)

Mijlocași: Marius Marin (Pisa, 34/0), Vladimir Screciu (Universitatea Craiova, 5/0), Răzvan Marin (AEK Atena, 70/12), Vlad Dragomir (Pafos, 3/0), Ianis Hagi (Alanyaspor, 49/7), Florin Tănase (FCSB, 24/5), Darius Olaru (FCSB, 26/0), Dennis Man (PSV, 41/10), David Miculescu (FCSB, 5/0), Valentin Mihăilă (Çaykur Rizespor, 32/5), Ștefan Baiaram (Universitatea Craiova, 1/0), Claudiu Petrila (FC Rapid, 1/0)

Atacanți: Denis Drăguș (Eyüpspor, 26/7), Daniel Bîrligea (FCSB, 5/1), Louis Munteanu (CFR Cluj, 3/1)

Lucescu a subliniat că obiectivul principal rămâne calificarea la baraj, acolo unde România are oricum un loc asigurat datorită performanțelor din Liga Națiunilor. Totuși, selecționerul nu renunță nici la speranța unui loc direct în fruntea grupei: o combinație de victorii și pași greșiți ai rivalilor ar putea duce „tricolorii” chiar pe primul loc.

România va înfrunta Bosnia la Zenica pe 15 noiembrie, într-un duel care poate decide soarta calificării, apoi pe 18 noiembrie va încheia campania în fața fanilor, contra echipei din San Marino, la București.

