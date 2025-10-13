Minunea din nordul Atlanticului! Insulele Feroe au învins Cehia și au făcut istorie în preliminarii

Victorie istorică pentru feroezi, care au câștigat două meciuri la rând pentru prima dată în istorie și au deschis drumul Croației spre Campionatul Mondial din 2026.

Fotbalul european a trăit o nouă seară de poveste! Insulele Feroe au reușit una dintre cele mai mari surprize din istoria recentă a preliminariilor mondiale, învingând Cehia cu 2-1, o țară cu o populație de aproape 200 de ori mai mare. Rezultatul incredibil vine la doar câteva zile după succesul cu 4-0 în fața Muntenegrului, marcând cea mai bună lună din istoria fotbalului feroez.

Cu o populație de doar 55.000 de locuitori, naționala din nordul Atlanticului a devenit brusc subiect de discuție în toată Europa. Într-o grupă dominată de Croația și Cehia, victoria spectaculoasă a insularilor a schimbat complet calculele calificării, oferindu-le croaților o șansă aproape sigură de a merge direct la Campionatul Mondial din 2026.

Feroezii, revelația preliminariilor

După victoria cu 4-0 împotriva Muntenegrului, mulți considerau acel rezultat o întâmplare. Dar succesul de acum, împotriva Cehiei, a confirmat progresul impresionant al echipei pregătite de Håkan Ericson, tehnicianul suedez care a transformat o selecționată anonimă într-un grup disciplinat și curajos.

Pe teren propriu, în fața unui public entuziast, feroezii au condus cu 2-0 încă din minutul 55, iar cehii nu au mai avut forța să întoarcă rezultatul. Golurile istorice au fost marcate de Jakup Thomsen și Patrik Johannesen, în timp ce pentru oaspeți a redus din diferență Schick, pe final.

Cu acest rezultat, Insulele Feroe au acumulat 12 puncte, la doar unul distanță de Cehia și Croația, însă liderii grupei au disputat cu două meciuri mai puțin.

Croația, cu drumul deschis spre Campionatul Mondial

Victoria eroică a feroezilor a schimbat complet ecuația calificării. Croația, echipa lui Luka Modric, Mateo Kovacic și Josko Gvardiol, mai are de îndeplinit doar o formalitate: victoria cu Gibraltar, în meciul programat în această seară.

În tur, croații au câștigat cu 7-0, iar orice alt rezultat în afară de o victorie ar fi o surpriză uriașă. O nouă victorie le-ar garanta, practic, calificarea directă la Campionatul Mondial, în timp ce cehii ar rămâne cu șanse doar matematice.

Pentru ca Cehia să mai poată spera la primul loc, ar trebui ca:

Croația să piardă ambele meciuri rămase , cu Insulele Feroe (acasă) și Muntenegru (deplasare);

, cu Insulele Feroe (acasă) și Muntenegru (deplasare); Cehii să câștige cu cel puțin 10 goluri în ultima etapă, împotriva Gibraltarului.

Un scenariu aproape imposibil, care confirmă că Modric și compania pot deja să pună șampania la rece.

Visul aproape imposibil al feroezilor: drumul spre Mondial

Deși calculele îi avantajează doar teoretic, Insulele Feroe mai păstrează și ele o șansă – una de domeniul fantasticului. Pentru a câștiga grupa și a merge direct la Mondial, insularii ar trebui să îndeplinească trei condiții aproape utopice:

Să câștige în Croația; Cehia să nu câștige acasă cu Gibraltar; Croația să obțină cel mult un punct din meciurile cu Gibraltar (acasă) și Muntenegru (deplasare).

Chiar și așa, simplul fapt că se discută despre un asemenea scenariu spune totul despre progresul fotbalului feroez.

Pentru o țară unde fotbalul a fost mult timp o pasiune locală mai degrabă decât o industrie, cele două victorii consecutive în preliminarii reprezintă un moment de glorie națională. După ani întregi de înfrângeri onorabile, Feroezii au devenit, măcar pentru o lună, o echipă de temut în Europa.

Cu jucători care activează în campionate modeste, dar cu o disciplină de manual, Insulele Feroe scriu o poveste rară în fotbalul modern – una în care munca, coeziunea și credința într-un vis pot învinge statistica și diferențele uriașe de resurse.

