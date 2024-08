După comunicatul Parchetului, ministrul Sănătății a cerut demisia managerului și a directorului medical de la Spitalul Sf. Pantelimon

Ministrul Sănătății, Alexandru Rafila, a declarat la Digi24 că managerul și directorul medical de la Spitalul Sf. Pantelimon din București și-au dat demisia și spune că acum caută persoane care să conducă interimar spitalul din Capitală.



„Comunicatul Parchetului m-a pus pe gânduri și am cerut demisii. Am cerut demisii, pentru că acolo deja era o problemă care punea în discuție credibilitatea serviciilor oferite de spital. Acest lucru care dura de mai multe luni avea un impact foarte mare asupra credibilității și încrederii oamenilor în spitale, în acest spital în particular. Am discutat personal cu managerul, a înțeles solicitarea și motivația ei, directorul medical și-a depus demisia, managerul la fel, trebuie să asigurăm interimatul funcțional al acestui spital, să găsim persoanele care să conducă interimar un spital de urgență din București”.

Ministrul Rafila a încurajat furnizarea de informații către Parchetul București și a reafirmat ideea recâștigării încrederii în serviciile medicale.

La întrebarea, dacă vorbim despre o slabă pregătire a medicilor, Rafila a răspuns că nu are nici o legătură cu slaba pregătire a medicilor, „vorbim despre premeditare. Slaba pregătire putea duce la o culpă, dar aici vorbim despre o acuzație în care este menționată premeditarea”, a mai declarat ministrul Sănătății.