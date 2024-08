Preşedintele PNL, Nicolae Ciucă, a reacţionat, miercuri seară, în cazul morţilor suspecte de la Spitalul Sfântul Pantelimon din Bucureşti, spunând că cei care încalcă jurământul lui Hipocrate ”ar trebui să fie pedepsiţi prompt şi aspru”, potrivit Realitatea Plus.

„Jurământul este sacru. Ca militar, ştiu foarte bine că încălcarea acestuia poate costa vieţi şi poate reduce încrederea în profesiile care salvează vieţi. Cei care încalcă jurământul lui Hipocrate – de a proteja şi de a servi – ar trebui să fie pedepsiţi prompt şi aspru”,m a scris, miercuri seară, pe Facebook, Nicolae Ciucă, refecindu-se la dosarul morţilor suspecte de la Spitalul Sfântul Pantelimon din Bucureşti.

Ciucă afirmă că ”cei responsabili de funcţionarea şi îmbunătăţirea sistemului sanitar pentru a preveni astfel de încălcări – de exemplu, ministrul Sănătăţii – trebuie să acţioneze fără ezitare şi autorităţile trebuie să acorde sprijinul necesar familiilor celor care au avut de suferit într-un caz atât de cumplit”.

Doi medici și o asistentă au fost reținuți de procurori pentru uciderea unui pacient de 54 de ani

„Oamenii trebuie să primească asigurări că aceia care depun un jurământ în slujba oamenilor iau acest lucru foarte în serios. Fără încredere, ei nu vor veni către noi atunci când vor avea nevoie, iar întreaga societate va avea de suferit”, a mai transmis liderul PNL.

Doi medici şi o asistentă au fost reţinuţi de către procurori în dosarul respectiv, fiind deocamdată probată uciderea intenţionată a unui pacient de 54 de ani prin scăderea dozei dintr-un medicament.

Alexandru Rafila, despre decesele suspecte de la Spitalul „Sf. Pantelimon”: „Am îndoieli în ceea ce priveşte această situaţie”

Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rafila, a declarat că are îndoieli cu privire la acuzaţiile unei asistente medicale, care ar fi susţinut că în cadrul Secţiei de Terapie Intensivă de la Spitalul Clinic de Urgenţă „Sf. Pantelimon” ar fi decedat, în perioada 4 – 7 aprilie, 20 de pacienţi din cauza administrării incorecte a unui medicament.

„Am mai avut o sesizare din partea directorului de îngrijiri al acestui spital la începutul săptămânii. Ca urmare a acestei sesizări, care se referea la alte probleme legate de chestiuni administrative interne de la spital, eu am decis să trimit Corpul de Control, care va merge mâine dimineaţă (n.r. – vineri). Între timp, conducerea spitalului a fost sesizată de acelaşi director de îngrijiri că ar fi primit o informaţie de la o asistentă de pe Secţia de Terapie Intensivă că într-un scurt interval de timp, între 4 – 7 aprilie, s-ar fi înregistrat un număr mare de decese – 20 de decese la pacienţi care nu ar fi fost trataţi corect. Este afirmaţia unei asistente medicale. În sesizare nu este identificată, nu are nume, nu are nimic. (…) Eu am îndoieli în ceea ce priveşte această situaţie, mai ales că discutăm despre un asistent medical care afirmă că medicii nu ar fi administrat tratamentul corect”, a spus Rafila, la Digi 24.

