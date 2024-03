Ministrul Mediului, Mircea Fechet, a susţinut luni mai multe intervenţii la Consiliul de Mediu de la Bruxelles, una dintre ele fiind despre necesitatea reevaluării stării de conservare a populaţiei de urs brun din Europa, potrivit cotidianul.ro.

„Doresc să folosesc această oportunitate pentru a pune pe masa Consiliului de Mediu subiectul gestionării populaţiilor de urs brun din Europa şi, mai ales, din România. Ţara mea a asigurat un management sustenabil şi a contribuit activ la eforturile europene de conservare a carnivorelor mari, inclusiv a ursului brun. Drept dovadă, experţii IUCN (The International Union for Conservation of Nature n.r.) apreciază că ursul brun este într-o stare favorabilă de conservare, cu populaţii stabile sau chiar în creştere şi risc scăzut de vulnerabilitate. România a dovedit că este capabilă să gestioneze cea mai mare populaţie de urs din Europa, ba mai mult de atât, să asigure condiţiile ca aceasta să prospere”, a declarat Fechet în intervenţia sa, postată pe pagina de Facebook a ministerului.

Acesta a precizat că în Munţii Carpaţi trăiesc aproximativ 6.400 – 7.200 de exemplare, peste 40% din urşii Europei, „însă această bogăţie a biodiversităţii începe să ameninţe cea mai de preţ bogăţie a unei ţări – populaţia”. „Trebuie să înţelegem că, indiferent de circumstanţe, viaţa omului are prioritate”, a subliniat Fechet.

Ministrul Mediului a menţionat faptul că, în ultimii 20 de ani, în România, 26 de oameni au fost ucişi de urşi şi 274 persoane au fost desfigurate.

„În numai 5 ani s-au înregistrat 6.400 de apeluri de urgenţă prin care s-au sesizat atacuri asupra omului, numai în 2021 fiind peste 1.500 apeluri. Mai mult, compensaţiile acordate pentru a acoperi pagubele produse în perioada 2017-2022 însumează 6,2 milioane de euro, însă pierderile de vieţi omeneşti sunt inestimabile”, a adăugat şeful de la Mediu.

În acest context, ministrul Mediului a solicitat Comisiei Europene să reevalueze starea de conservare a populaţiei de urs brun din Europa şi să analizeze dacă se impune actualizarea statutului lor de protecţie.

„Solicităm Comisiei să aplice prevederile Directivei Habitate pentru a reevalua starea de conservare a celor 10 populaţii de urs brun din Europa, iar pe baza datelor obţinute să analizeze dacă se impune actualizarea statutului lor de protecţie aşa cum s-a întâmplat pentru specia lup. Este esenţial să colaborăm pentru a readuce echilibrul şi vă asigur că România va pune la dispoziţie toate resursele, informaţiile şi experienţa acumulată în gestionarea celei mai mari şi cele mai sănătoase populaţii de urs brun din Europa. Împreună putem proteja viaţa omului în timp ce asigurăm bunăstarea ursului brun”, a punctat Mircea Fechet.

Parlamentul European a subliniat, recent, necesitatea asigurării unui echilibru pentru coexistenţa omului, a comunităţilor locale, a fermierilor şi a ciobanilor, cu carnivorele mari, inclusiv ursul.

Mircea Fechet: „Avem, fără îndoială, o populaţie de urs brun scăpată de sub control”

Ministrul Mediului, Mircea Fechet, apreciază că populaţia de urs brun din România este scăpată de sub control, ajungând în prezent, potrivit studiilor de specialitate, la peste opt mii de exemplare.

„Avem, fără îndoială, conflicte între urs şi om din ce în ce mai multe. Avem, fără îndoială, o populaţie de urs brun scăpată de sub control, nu neapărat din punct de vedere numeric, deşi cifra pe care specialiştii care au elaborat un studiu foarte amplu (…) au estimat-o, şi vorbim de peste opt mii de urşi în România, mult peste ceea ce poate să susţină habitatul natural de urs. (…) Dincolo de toate chestiunile birocratice peste care am trecut referitoare la avizul Academiei Române pentru ordinul privind cotele de prevenţie şi de intervenţie în cazul speciei de urs brun, dincolo de modul complicat în care se aplică Ordonanţa 81 şi care dă posibilitatea primarilor sau reprezentanţilor administraţiilor publice locale să gestioneze populaţia de urs, suntem pe deplin conştienţi de pericolul zilnic pe care ursul îl generează”, a declarat Mircea Fechet vineri, la Braşov.

Urmărește România Liberă pe Twitter, Facebook și Google News!