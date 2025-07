Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a tras un semnal de alarmă în privința prezenței recurente a urșilor pe Transfăgărășan și a incidentelor provocate de aceștia.

În cadrul unei conferințe de presă susținute miercuri, ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a subliniat că problema este cunoscută de ani de zile, însă autoritățile nu reușesc să gestioneze eficient situația.

Întrebată despre puii ursoaicei ucise recent după ce a atacat mortal un bărbat care încerca să o hrănească, ministrul a precizat că relocarea acestora ar fi trebuit să se facă imediat.

„Acolo ar fi trebuit să fie relocați puii de urși imediat ce a fost împușcată și omorâtă ursoaica. Acest lucru nu s-a întâmplat. Din păcate, astăzi suntem în punctul în care Direcția Silvică Argeș spune că nu mai pot fi găsiți”, a declarat Diana Buzoianu.

Pentru clarificarea situației, ministrul a convocat conducerea Gărzii Forestiere, Gărzii Naționale și Romsilva la discuții urgente: „Să dea răspunsuri foarte clare despre ce fac în teritoriu.”

Problema urșilor pe Transfăgărășan persistă anual

Ministrul a atras atenția că incidentele cu urși pe Transfăgărășan nu sunt izolate, ci se repetă în fiecare sezon.

„Pe Transfăgărășan, de fapt, problema este foarte cunoscută. În fiecare an acolo sunt urși, în fiecare an acolo sunt incidente. Sunt aceiași oameni care trebuie să gestioneze aceste incidente și care, în fiecare an, nu reușesc să o facă”, a spus Buzoianu.

Ea a cerut un raport detaliat privind măsurile aplicate, relocările efectuate, dar și sancțiunile impuse până în prezent.

Plan național pentru controlul populației de urși

Ministrul Mediului a abordat și problema mai largă a urșilor care intră în localități și devin un pericol pentru oameni. Ea a anunțat că se pregătește un plan amplu de acțiune.

„O să avem un plan mult mai mare de măsuri care vor trebui să fie luate, pentru că astăzi câți urși avem în România nu pot să fie gestionați în momentul de față. Niciun stat european nu are atâția urși cât are România”, a declarat Buzoianu.

Soluțiile vor include garduri electrice și intervenții rapide din partea autorităților locale în zonele cu risc crescut.

