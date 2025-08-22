Radu Miruță, ministrul Economiei, a declarat că managementul din cel puțin șase companii de stat a stat ilegal în funcție timp de opt ani, punând interesele personale înaintea celor ale statului.

Ministrul Economiei a susținut că aceste situații pot duce la consecințe penale și sancțiuni administrative.

„Am constatat că au fost făcute numiri pe o procedură care a expirat, nu din neatenție, ci intenționat, pentru a ocoli legile în vigoare,” a explicat ministrul, arătând că, după schimbarea legislației, selecțiile s-au făcut fără respectarea procedurilor.

În plus, unele persoane au încasat salarii între 3.000 și 20.000 de lei lunar, în condiții legale viciate.

Impactul asupra companiilor și gestionarea ineficientă

Una dintre cele mai afectate este Romaero, unde directorul general din 2007, Doru Jianu, are în declarația de avere terenuri, apartamente, spații comerciale și conturi bancare.

Ministrul susține că multe companii de stat au trecut de la profit la pierdere, fiind în pragul insolvenței.

„E nevoie să modificăm curajos legea. Secretariatul General al Guvernului a pus în transparență o propunere, dar forma e inacceptabilă, nu rezolvă problemele,” a spus Miruță.

El propune înființarea unei comisii independente pentru verificarea managerilor și candidaturilor, extinsă ulterior la toate cele 2.500 de companii de stat.

Lupta împotriva infracțiunilor și recuperarea prejudiciului

„Faptele constatate pot fi încadrate ca infracțiuni și vor fi trimise la Parchet. Noi vrem să recuperăm tot prejudiciul,” a precizat ministrul, adăugând că va acționa ferm împotriva practicilor corupționale și influențelor politice.

Miruță a menționat că mulți din sistem se concentrează pe influențarea deciziilor, nu pe salariu, și că în cadrul ministerului său există cele mai multe companii de stat, precum Romarm, care are potențial de business și nu trebuie să ajungă în faliment din cauza unor interese obscure.