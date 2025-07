‘Relația culturală dintre Republica Moldova și România este solidă și are o perspectivă promițătoare’, a afirmat, într-un interviu pentru Moldpres, ministrul Culturii din Republica Moldova Sergiu Prodan după o întrevedere cu omologul său român Andras Demeter, care a efectuat o vizită oficială la Chișinău, la doar câteva zile după numirea în funcție.

Vizita ministrului Andras Demeter la Chișinău, chiar în primul weekend de mandat, a fost un gest simbolic de deschidere și angajament. Am avut o discuție caldă și constructivă, în care am reconfirmat voința comună de a consolida proiectele culturale românești și de a promova împreună patrimoniul și valorile europene, a afirmat ministrul Sergiu Prodan. Programul vizitei a inclus momente cu o puternică încărcătură simbolică: participarea la spectacolul ‘Temă pentru acasă’ la Butuceni, în cadrul Primului Congres Național al Memoriei, prezența la Festivalul ‘Eminesciana’ de la Strășeni și vizita la biserica de lemn din Vorniceni, aflată în restaurare. Sunt semnale clare că relația culturală dintre Republica Moldova și România este solidă și are o perspectivă promițătoare, a menționat ministrul Culturii din Republica Moldova.

Ministrul moldovean a declarat că vizita la Vorniceni, alături de noul ministru al Culturii din România, a fost, într-adevăr, una profund simbolică. ‘Am dorit să transmitem un mesaj clar: protejarea patrimoniului depășește simplele acte legislative și strategii. În prezent, lucrăm la un proces amplu de documentare și pașaportizare a monumentelor istorice din Republica Moldova, un demers esențial pentru protejarea patrimoniului nostru național. (…) Biserica de lemn din Vorniceni este un exemplu elocvent de o rară frumusețe, iar restaurarea sa este posibilă grație eforturilor considerabile ale Fundației ‘ALT’ și, mai ales, implicării exemplare a comunității locale. Acest caz concret ne confirmă urgența de a accelera procesul de documentare și pașaportizare a monumentelor istorice, în special a bisericilor care datează de peste 100 de ani. (…) Viziunea noastră este ca fiecare monument să fie identificat, documentat corespunzător, delimitat cu precizie și, acolo unde este fezabil, transmis în gestiunea directă a comunității locale. Un exemplu reușit este Biserica din Dubăsarii Vechi, care, împreună cu cavoul familiei Donici, a fost documentată complet și delimitată cadastral. Astfel, monumentul a fost transmis îngrijirii comunității eparhiale pentru o perioadă de 49 de ani’, a spus el.

Strategia Națională pentru Cultură și Patrimoniu 2035 viziunea Republicii Moldova pe termen lung în domeniul culturii

În legătură cu Strategia Națională pentru Cultură și Patrimoniu 2035, ministrul Sergiu Prodan a precizat că aceasta este un document de viziune care vizează modernizarea sectorului cultural și apropierea publicului de actul cultural. (…) Este un efort susținut de minister, împreună cu Biroul Regional UNESCO și Uniunea Europeană.

În luna mai, Ministerul Culturii din Republica Moldova a lansat Programul Național ‘Acces la Cultură’ prin care își propune să sprijine proiecte ambițioase în domeniu. ‘Am recepționat peste 360 de solicitări, dintre care au fost selectate circa 160 cu potențial de implementare. (…) Scopul este de a reconstrui legătura dintre centrele culturale și comunitățile locale. Descentralizarea a fost necesară, dar a dus la pierderea unor mecanisme de colaborare. Acum vrem să reînnodăm aceste punți’, a precizat ministrul Sergiu Prodan.

Republica Moldova a dat lumii personalități remarcabile, precum regretatul compozitor Eugen Doga, notează Moldpres.

‘(…) pe 15 iulie, în cadrul programului ‘Acces la cultură’, organizăm un concert omagial la Palatul Național. (…) Ulterior, acest omagiu se va transforma într-un turneu prin localități ale țării. (…) Statul a achiziționat deja, printr-un contract, cinci lucrări muzicale semnate de Eugen Doga, transmise Filarmonicii Naționale. Drepturile de autor aparțin acum statului. Ne dorim înființarea Centrului de Cultură ‘Eugen Doga’, fie în subordinea primăriei municipiului Chișinău, fie a Ministerului Culturii, care să funcționeze ca muzeu, spațiu de promovare și arhivă completă, a afirmat, de asemenea, ministrul moldovean al Culturii.

