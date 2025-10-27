China lansează un nou apel la cooperare globală, înaintea întâlnirii dintre președintele Xi Jinping și liderul american Donald Trump, programată pentru joi, în Coreea de Sud

Ministrul chinez de externe, Wang Yi, a declarat luni, la un forum organizat la Beijing, că „o lume multipolară este în plină formare” și că disputele comerciale ar trebui să se încheie, pentru a evita fragmentarea piețelor internaționale, notează AFP.

„Trebuie să punem capăt politizării economiei și războaielor tarifare. Retragerea unilaterală din acorduri și formarea de blocuri rivale subminează principiile cooperării internaționale”, a spus Wang, într-un discurs ce pare să vizeze în special Statele Unite și politica protecționistă, promovată de Washington.

Declarațiile sale vin cu doar câteva zile, înaintea unei reuniuni cruciale între Xi și Trump, care ar putea debloca negocierile comerciale blocate de luni de zile. Președintele american, aflat într-un turneu asiatic ce include și Japonia, s-a arătat optimist, afirmând că „există șanse reale pentru un acord echitabil” între cele două economii.

Potrivit ministrului american al Finanțelor, Scott Bessent, liderii celor două țări ar urma să valideze un compromis privind exporturile de pământuri rare și achizițiile chineze de soia. Oficialii chinezi confirmă că există deja un „consens preliminar” asupra principalelor puncte, în contextul în care actualul armistițiu comercial expiră la 10 noiembrie.

Tonul conciliant de la Beijing indică dorința Chinei de a proiecta o imagine de stabilitate globală și de a promova o ordine economică bazată pe echilibru, nu pe competiție și sancțiuni.

