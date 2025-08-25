Ministrul Apărării Naționale, Ionuț Moșteanu, a efectuat o vizită la Kiev, unde s-a întâlnit cu omologul său ucrainean, Denîs Șmîhal.

Ionuț Moșteanu a transmis, luni, pe Facebook, că discuțiile au vizat securitatea Ucrainei și „pacea pe care ne-o dorim cu toții”.

În cadrul întâlnirii, cei doi oficiali au abordat și teme despre viitorul european al regiunii, precum și despre oportunitatea de a construi, “dincolo de război”.

România va contribui la dezvoltarea produselor militare și reconstrucția Ucrainei

Moșteanu a menționat că România și Ucraina vor colabora în dezvoltarea produselor militare, iar companiile românești vor contribui la reconstrucția țării vecine.

„Lupta Ucrainei este o luptă pentru independența și suveranitatea țării sale și, în același timp, o luptă pentru valorile noastre comune. Vom continua să le fim alături în această luptă, vom colabora la dezvoltarea produselor militare româno-ucrainene prin Programul european SAFE, vom implica companiile românești în reconstrucția Ucrainei și vom lucra pentru întărirea securității la Marea Neagră”, a declarat Moșteanu.

El a adăugat că „Ucraina este mai puternică, iar România face parte din coaliția celor care apără valorile democratice și va fi parte a reconstrucției unei Ucraine europene și sigure”.

Ministrul român a participat la forumul „Defence Cooperation Forum. Future Warfare” alături de președintele Volodimir Zelenski și alți miniștri NATO.

România va transfera al 23-lea pachet de ajutor militar

De cealaltă parte, ministrul ucrainean al apărării, Denîs Șmîhal, a anunțat că Bucureștiul va transfera în curând al 23-lea pachet de ajutor militar, mulțumind României pentru sprijinul constant.

„România a oferit deja Ucrainei 22 de pachete de ajutor militar, iar în curând soldații noștri vor primi al 23-lea”, a spus Șmîhal.

El a menționat, de asemenea, continuarea instruirii piloților ucraineni pe F-16 și colaborarea pentru dezvoltarea unui scut antiaerian.

