Premierul Ilie Bolojan a adus un omagiu cardinalului Lucian Mureșan la Catedrala Arhiepiscopală ‘Sfânta Treime’ din Blaj

Premierul Ilie Bolojan s-a recules sâmbătă, în Catedrala Arhiepiscopală ‘Sfânta Treime’ din Blaj, la catafalcul unde a fost depus sicriul cu trupul neînsuflețit al cardinalului Lucian Mureșan, care a murit joi, la vârsta de 94 de ani.

‘Sunt aici în semn de respect pentru personalitatea și pentru viața cardinalului Mureșan, Dumnezeu să-l odihnească, în semn de respect pentru Biserica Greco-Catolică, pentru tot ce a făcut această Biserică pentru țara noastră și din respect pentru comunitatea greco-catolică din România’, a declarat presei, la ieșirea din Catedrală, Ilie Bolojan.

Șeful Executivului a ajuns la Catedrală către finalul Sfintei Liturghii și Rânduielii Parastasului, oficiate de un sobor de preoți în frunte cu episcopul greco-catolic de Oradea, Virgil Bercea.

Cardinalul Lucian Mureșan va fi înmormântat luni.

‘În ziua de luni, în Catedrala ‘Sfânta Treime’ din Blaj, la ora 11:00, va avea loc Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie urmată de Slujba Înmormântării. Toți celebranții vor îmbrăca veșminte luminate’, se menționează într-un comunicat privind funeraliile celui de-al treilea cardinal greco-catolic.

Lucian Mureșan a devenit cardinal la 18 februarie 2012, în urma deciziei Papei Benedict al XVI-lea.

Urmărește România Liberă pe Twitter, Facebook și Google News!